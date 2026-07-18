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Ahora: Scaloni dejó pistas del equipo y Argentina aprovechó para entrenar mientras España descansa

La Selección Argentina completó su último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. Pese a la lluvia, el equipo de Lionel Scaloni trabajó en el campo de juego, mientras que España canceló su práctica por el protocolo de tormentas de Estados Unidos. Además, el DT dejó algunos indicios sobre la posible formación.

Por Andres Llinares

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Lionel Scaloni en el Red Bulls Performance Center con la Selección Argentina
Lionel Scaloni en el Red Bulls Performance Center con la Selección Argentina

La última práctica de la Selección Argentina comenzó hoy y ahora con ejercicios en el gimnasio del Red Bulls Performance Center y luego continuó sobre el césped, una vez que las condiciones climáticas mejoraron.

Del otro lado, el seleccionado español decidió suspender el entrenamiento en el campo de juego y mantenerse bajo techo, respetando el protocolo de seguridad vigente en Estados Unidos para tormentas eléctricas.

Aunque se trató de una situación circunstancial, el cuerpo técnico argentino pudo desarrollar la planificación prevista y llegar con una sesión completa antes del partido decisivo.

Conánimo Scaloni lleva adelante un entrenamiento liviano sobre césped con la Selección Argentina
Con ánimo Scaloni lleva adelante un entrenamiento liviano sobre césped con la Selección Argentina

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Las pecheras volvieron a hablar

Como suele ocurrir en cada entrenamiento abierto, Lionel Scaloni repartió pecheras durante uno de los trabajos tácticos y dejó algunas señales sobre el posible equipo.

La principal novedad fue la presencia de Gonzalo Montiel entre los jugadores diferenciados para ese ejercicio, en lugar de Nahuel Molina, aunque esto no confirma que el lateral de Sevilla vaya a ser titular.

También participaron con pechera Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, dos futbolistas que aparecen con chances de ingresar desde el arranque en la final.

Lionel Messi sonríe durante el entrenamiento previo al enfrentamiento contra España
Lionel Messi sonríe durante el entrenamiento previo al enfrentamiento contra España

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La duda pasa por el mediocampo

Una de las incógnitas sigue siendo el estado físico de Leandro Paredes, quien no llegaría en plenitud desde lo físico.

En caso de no ser titular, Lo Celso aparece como una de las alternativas más firmes para ocupar ese lugar. En tanto, De Paul también pelea por un puesto, en una formación que Scaloni definirá recién horas antes del encuentro.

Rodrigo De Paul y compañía en el entrenamiento ahora
Rodrigo De Paul y compañía en el entrenamiento ahora

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Scaloni volvió a mostrarse conforme

El entrenador argentino pudo completar la práctica que pretendía, luego de haberse quejado el día anterior por el horario impuesto para entrenar.

Con la preparación terminada, la Selección Argentina quedó lista para afrontar una nueva final mundialista frente a España, con la ilusión de volver a escribir otra página histórica.

Esta versión mantiene la información relevante, evita reproducir el texto de origen y está redactada con un enfoque propio, apto para publicación periodística.

Scaloni a 24 horas de la gloria del bicampeonato. Si Argentina gana, será el tercer país del mundo en defender y ganr su título con Italia y Brasil
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