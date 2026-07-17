Morón recibe al líder: el Gallo afronta una final anticipada ante Ferro en el Francisco Urbano (Domingo 26 de Julio)

El equipo de Walter Otta buscará dar un golpe en la pelea por el ascenso cuando reciba al puntero de la Zona A. El partido se jugará el domingo 26 de julio, desde las 15, y puede modificar por completo la lucha por el primer puesto.

Aunque después de este partido todavía restarán 16 fechas para completar la fase regular de la Primera Nacional, en Deportivo Morón saben que hay encuentros que pueden marcar el rumbo de un campeonato. El del próximo domingo 26 de julio, cuando el Gallo reciba a Ferro Carril Oeste en el Nuevo Francisco Urbano, aparece como uno de los más importantes de toda la temporada.

El encuentro, correspondiente a la fecha 22 de la Primera Nacional, comenzará a las 15 y enfrentará a dos de los principales protagonistas de la Zona A, en un duelo que concentra buena parte de la atención del fútbol de ascenso.

Un partido que puede cambiar el campeonato

La importancia del compromiso excede ampliamente los tres puntos.

Ferro Carril Oeste llegará al Nuevo Francisco Urbano como líder de la Zona A. El conjunto de Caballito suma 40 puntos tras disputar 20 partidos, con una campaña de 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Además, convirtió 23 goles, recibió 14 y presenta una diferencia de gol de +9, números que reflejan la solidez y la regularidad que lo llevaron a ocupar el primer puesto del campeonato.

Deportivo Morón, por su parte, acumula 35 puntos en 20 encuentros, con un registro de 10 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. El equipo dirigido por Walter Otta anotó 29 goles, la segunda mejor producción ofensiva de la Zona A, y recibió 19, lo que le permite exhibir una diferencia de gol de +10. Esos números lo mantienen como uno de los principales protagonistas de la pelea por el ascenso y explican por qué el duelo del próximo domingo aparece como una oportunidad inmejorable para acercarse a la cima del torneo.

Los números también reflejan dos estilos diferentes. Mientras Deportivo Morón llega con una de las ofensivas más efectivas de la Zona A, con 29 goles convertidos, Ferro Carril Oeste construyó su liderazgo a partir de la solidez defensiva, ya que apenas recibió 14 tantos en 20 fechas. Ese contraste promete un duelo de alto voltaje entre el ataque del Gallo y una de las defensas más firmes del campeonato.

Una victoria del conjunto dirigido por Walter Otta podría dejarlo nuevamente muy cerca de la cima e incluso modificar el liderazgo de la categoría, dependiendo de otros resultados.

En cambio, si el equipo de Caballito consigue imponerse en el Nuevo Francisco Urbano, dará un paso muy importante para consolidarse en el primer lugar y ampliar la diferencia sobre uno de sus rivales directos.

El Gallo apuesta a hacerse fuerte como local

El gran desafío para Deportivo Morón será aprovechar la localía para derrotar al líder y confirmar el buen campeonato que viene realizando. Con 35 puntos en 20 fechas, el equipo dirigido por Walter Otta buscará dar un paso decisivo para mantenerse en la pelea por el ascenso.

El Nuevo Francisco Urbano volverá a ser un aliado fundamental. Con el respaldo de su gente, el Gallo buscará hacerse fuerte en casa frente al puntero de la Zona A, en un encuentro que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

El puntero pondrá a prueba al Gallo

Del otro lado estará un equipo que construyó su liderazgo a partir de la regularidad.

Ferro Carril Oeste viene mostrando una de las defensas más firmes del campeonato y una campaña muy equilibrada tanto de local como de visitante, aspectos que lo llevaron a ocupar el primer puesto de la Zona A.

Los análisis de los portales especializados coinciden en que el conjunto de Caballito combina experiencia, orden táctico y eficacia, cualidades que lo convierten en uno de los máximos candidatos al ascenso.

Un antecedente que alimenta la revancha

El encuentro también tendrá un condimento especial.

En la primera rueda, Ferro derrotó 1-0 a Deportivo Morón en Caballito, por lo que el conjunto del Oeste buscará revancha frente a su gente y recuperar los puntos cedidos en aquel compromiso.

Los antecedentes recientes muestran una serie muy pareja, con triunfos para ambos equipos en los últimos campeonatos, lo que anticipa otro duelo cerrado y de escaso margen para el error.

La semana previa

Todavía restan confirmaciones oficiales por parte de la AFA.

Durante los próximos días se conocerán: A) la designación arbitral; B) las listas de convocados; C) las probables formaciones; D) el operativo de seguridad; E) la modalidad de venta de entradas; F) la televisación oficial del encuentro.

Se espera un gran marco de público

Todo indica que el Nuevo Francisco Urbano presentará una de las mejores convocatorias del año.

La expectativa crece entre los hinchas del Gallo, conscientes de que el equipo afrontará un compromiso decisivo frente al líder del campeonato y con la posibilidad concreta de meterse de lleno en la pelea por el primer puesto.

En Deportivo Morón saben que los grandes objetivos también empiezan a construirse en partidos como éste. Por eso, el duelo del domingo 26 de julio aparece como una verdadera final anticipada para dos equipos que sueñan con regresar a la Liga Profesional.

Historial oficial: Ferro domina, pero Morón acortó la distancia

El historial entre Deportivo Morón y Ferro Carril Oeste favorece al conjunto de Caballito, aunque los antecedentes más recientes muestran una mayor paridad entre ambos equipos de la Primera Nacional.

Dato Registro Partidos jugados 18 Victorias de Ferro 9 Victorias de Deportivo Morón 2 Empates 7 Goles de Ferro 24 Goles de Deportivo Morón 11

El dominio histórico corresponde a Ferro, que ganó la mitad de los encuentros oficiales disputados entre ambos y también mantiene una amplia diferencia en la cantidad de goles convertidos.

Sin embargo, el presente ofrece un panorama más alentador para Deportivo Morón. El Gallo consiguió imponerse en dos de los últimos cinco enfrentamientos oficiales, un antecedente que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara al duelo del domingo en el Nuevo Francisco Urbano.

Los últimos cinco enfrentamientos entre Deportivo Morón y Ferro

Los antecedentes más recientes muestran una serie mucho más equilibrada que el historial general. En los últimos cinco cruces oficiales por la Primera Nacional, ambos equipos protagonizaron partidos de gran intensidad.