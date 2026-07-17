Plantel de Deportivo Morón 2026: uno por uno, todos los jugadores del equipo de Walter Otta

Con el campeonato de la Primera Nacional 2026 en marcha, Deportivo Morón cuenta con un plantel de 29 futbolistas bajo la conducción de Walter Otta. La nómina reúne a jugadores de experiencia, jóvenes surgidos de las inferiores y refuerzos llegados desde distintos clubes del país y del exterior.
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El equipo combina la continuidad de varios referentes que ya estaban en la institución con incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas. A continuación, el detalle completo del plantel del Gallo, con la edad de cada futbolista y el club en el que disputó su última temporada.
Acá el plantel completo de El Gallo
|Jugador
|Edad / Último club
|1) Máximo Casalnuovo
|18 años · Deportivo Morón
|2) Federico Díaz
|34 años · Sportivo Italiano
|3) Julio Salvá
|39 años · Deportivo Morón
|4) Leonel Cardozo
|22 años · Lanús
|5) Francisco Flores
|24 años · Quilmes
|6) Emanuel Iñíguez
|29 años · Aldosivi
|7) Joaquín Livera
|26 años · Deportivo Morón
|8) Leonel Ramírez
|22 años · Deportivo Morón
|9) Brian Salvareschi
|27 años · The Strongest
|10) Iván Vaquero
|22 años · Deportivo Morón
|11) Franco Vázquez
|21 años · Deportivo Morón
|12) Mariano Bíttolo
|36 años · Deportivo Morón
|13) Gonzalo Berterame
|29 años · Estudiantes (BA)
|14) Mauro Burruchaga
|27 años · Deportivo Morón
|15) Elías Contreras
|29 años · Deportivo Morón
|16) Lautaro Disanto
|28 años · Deportivo Morón
|17) Emiliano Franco
|31 años · C.A. Grau (Perú)
|18) Gastón González
|38 años · Deportivo Morón
|19) Maximiliano González
|32 años · Rangers de Talca (Chile)
|20) Valentino Huertas
|19 años · Deportivo Morón
|21) Santiago Kubiszyn
|23 años · Deportivo Morón
|22) Juan M. Olivares
|37 años · Deportivo Morón
|23) Matías Benítez
|25 años · Central Córdoba (Santiago del Estero)
|24) Maximiliano Badur
|21 años · Deportivo Morón
|25) Juan Cruz Esquivel
|25 años · San Martín (Tucumán)
|26) Franco Fagúndez
|27 años · Deportivo Riestra
|27) Mateo Leva
|30 años · Universidad de Concepción (Chile)
|28) Franco Toloza
|32 años · San Martín (San Juan)
|29) Joaquín Zappacosta
|22 años · Angostura FC (Venezuela)
El plantel reúne 29 futbolistas, con una mezcla de jugadores surgidos del club, refuerzos con experiencia en la Primera Nacional y futbolistas con pasos por el exterior. La conducción técnica está a cargo de Walter Otta, quien regresó al club con el objetivo de consolidar a Deportivo Morón como protagonista del campeonato.
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Con un promedio de edad que combina la experiencia de referentes y el impulso de varios juveniles surgidos de las divisiones inferiores, Deportivo Morón apostó en 2026 por un plantel equilibrado. La continuidad de una base importante y la incorporación de refuerzos con recorrido en la categoría buscaron darle mayor solidez al equipo.
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Bajo la conducción de Walter Otta, el Gallo afrontó la temporada con la intención de consolidarse entre los protagonistas de la Primera Nacional. La conformación del plantel respondió a la búsqueda de un equipo competitivo, con variantes en todas las líneas y futbolistas capaces de sostener la intensidad que exige un torneo largo.
El desafío para Deportivo Morón será transformar ese potencial en resultados dentro del campo de juego. Con experiencia, juventud y un cuerpo técnico que conoce la institución, el conjunto del oeste buscará pelear en los primeros puestos y volver a ilusionar a sus hinchas con el objetivo del ascenso.
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