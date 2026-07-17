Plantel de Deportivo Morón 2026: uno por uno, todos los jugadores del equipo de Walter Otta

Con el campeonato de la Primera Nacional 2026 en marcha, Deportivo Morón cuenta con un plantel de 29 futbolistas bajo la conducción de Walter Otta. La nómina reúne a jugadores de experiencia, jóvenes surgidos de las inferiores y refuerzos llegados desde distintos clubes del país y del exterior.

Walter Otta, el técnico querido de Deportivo Morón

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El equipo combina la continuidad de varios referentes que ya estaban en la institución con incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas. A continuación, el detalle completo del plantel del Gallo, con la edad de cada futbolista y el club en el que disputó su última temporada.

Acá el plantel completo de El Gallo

Jugador Edad / Último club 1) Máximo Casalnuovo 18 años · Deportivo Morón 2) Federico Díaz 34 años · Sportivo Italiano 3) Julio Salvá 39 años · Deportivo Morón 4) Leonel Cardozo 22 años · Lanús 5) Francisco Flores 24 años · Quilmes 6) Emanuel Iñíguez 29 años · Aldosivi 7) Joaquín Livera 26 años · Deportivo Morón 8) Leonel Ramírez 22 años · Deportivo Morón 9) Brian Salvareschi 27 años · The Strongest 10) Iván Vaquero 22 años · Deportivo Morón 11) Franco Vázquez 21 años · Deportivo Morón 12) Mariano Bíttolo 36 años · Deportivo Morón 13) Gonzalo Berterame 29 años · Estudiantes (BA) 14) Mauro Burruchaga 27 años · Deportivo Morón 15) Elías Contreras 29 años · Deportivo Morón 16) Lautaro Disanto 28 años · Deportivo Morón 17) Emiliano Franco 31 años · C.A. Grau (Perú) 18) Gastón González 38 años · Deportivo Morón 19) Maximiliano González 32 años · Rangers de Talca (Chile) 20) Valentino Huertas 19 años · Deportivo Morón 21) Santiago Kubiszyn 23 años · Deportivo Morón 22) Juan M. Olivares 37 años · Deportivo Morón 23) Matías Benítez 25 años · Central Córdoba (Santiago del Estero) 24) Maximiliano Badur 21 años · Deportivo Morón 25) Juan Cruz Esquivel 25 años · San Martín (Tucumán) 26) Franco Fagúndez 27 años · Deportivo Riestra 27) Mateo Leva 30 años · Universidad de Concepción (Chile) 28) Franco Toloza 32 años · San Martín (San Juan) 29) Joaquín Zappacosta 22 años · Angostura FC (Venezuela)

El plantel reúne 29 futbolistas, con una mezcla de jugadores surgidos del club, refuerzos con experiencia en la Primera Nacional y futbolistas con pasos por el exterior. La conducción técnica está a cargo de Walter Otta, quien regresó al club con el objetivo de consolidar a Deportivo Morón como protagonista del campeonato.

Dos futbolistas de Deportivo Morón celebran una conquista en el Nuevo Francisco Urbano con la camiseta titular que lleva a Milo J como patrocinador principal. El festejo refleja el clima de comunión entre el plantel y la hinchada en una noche de Primera Nacional.

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Con un promedio de edad que combina la experiencia de referentes y el impulso de varios juveniles surgidos de las divisiones inferiores, Deportivo Morón apostó en 2026 por un plantel equilibrado. La continuidad de una base importante y la incorporación de refuerzos con recorrido en la categoría buscaron darle mayor solidez al equipo.

El Nuevo Francisco Urbano, siempre a la espera de la gloria y llegar a la Liga Profesional

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Bajo la conducción de Walter Otta, el Gallo afrontó la temporada con la intención de consolidarse entre los protagonistas de la Primera Nacional. La conformación del plantel respondió a la búsqueda de un equipo competitivo, con variantes en todas las líneas y futbolistas capaces de sostener la intensidad que exige un torneo largo.

El desafío para Deportivo Morón será transformar ese potencial en resultados dentro del campo de juego. Con experiencia, juventud y un cuerpo técnico que conoce la institución, el conjunto del oeste buscará pelear en los primeros puestos y volver a ilusionar a sus hinchas con el objetivo del ascenso.

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