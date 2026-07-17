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Plantel de Deportivo Morón 2026: uno por uno, todos los jugadores del equipo de Walter Otta

Con un plantel renovado y la conducción de Walter Otta, Deportivo Morón afronta la temporada 2026 con la ilusión de pelear por el ascenso. Conocé uno por uno quiénes integran el equipo del Gallo: arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros, en una guía completa con edades, fechas de nacimiento y el último club de cada futbolista.

Por Andres Llinares

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El plantel titular que eligió Walter Otta
El plantel titular que eligió Walter Otta

Con el campeonato de la Primera Nacional 2026 en marcha, Deportivo Morón cuenta con un plantel de 29 futbolistas bajo la conducción de Walter Otta. La nómina reúne a jugadores de experiencia, jóvenes surgidos de las inferiores y refuerzos llegados desde distintos clubes del país y del exterior.

Walter Otta, el técnico querido de Deportivo Morón
Walter Otta, el técnico querido de Deportivo Morón

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El equipo combina la continuidad de varios referentes que ya estaban en la institución con incorporaciones destinadas a reforzar todas las líneas. A continuación, el detalle completo del plantel del Gallo, con la edad de cada futbolista y el club en el que disputó su última temporada.

Acá el plantel completo de El Gallo

JugadorEdad / Último club
1) Máximo Casalnuovo18 años · Deportivo Morón
2) Federico Díaz34 años · Sportivo Italiano
3) Julio Salvá39 años · Deportivo Morón
4) Leonel Cardozo22 años · Lanús
5) Francisco Flores24 años · Quilmes
6) Emanuel Iñíguez29 años · Aldosivi
7) Joaquín Livera26 años · Deportivo Morón
8) Leonel Ramírez22 años · Deportivo Morón
9) Brian Salvareschi27 años · The Strongest
10) Iván Vaquero22 años · Deportivo Morón
11) Franco Vázquez21 años · Deportivo Morón
12) Mariano Bíttolo36 años · Deportivo Morón
13) Gonzalo Berterame29 años · Estudiantes (BA)
14) Mauro Burruchaga27 años · Deportivo Morón
15) Elías Contreras29 años · Deportivo Morón
16) Lautaro Disanto28 años · Deportivo Morón
17) Emiliano Franco31 años · C.A. Grau (Perú)
18) Gastón González38 años · Deportivo Morón
19) Maximiliano González32 años · Rangers de Talca (Chile)
20) Valentino Huertas19 años · Deportivo Morón
21) Santiago Kubiszyn23 años · Deportivo Morón
22) Juan M. Olivares37 años · Deportivo Morón
23) Matías Benítez25 años · Central Córdoba (Santiago del Estero)
24) Maximiliano Badur21 años · Deportivo Morón
25) Juan Cruz Esquivel25 años · San Martín (Tucumán)
26) Franco Fagúndez27 años · Deportivo Riestra
27) Mateo Leva30 años · Universidad de Concepción (Chile)
28) Franco Toloza32 años · San Martín (San Juan)
29) Joaquín Zappacosta22 años · Angostura FC (Venezuela)

El plantel reúne 29 futbolistas, con una mezcla de jugadores surgidos del club, refuerzos con experiencia en la Primera Nacional y futbolistas con pasos por el exterior. La conducción técnica está a cargo de Walter Otta, quien regresó al club con el objetivo de consolidar a Deportivo Morón como protagonista del campeonato.

Dos futbolistas de Deportivo Morón celebran una conquista en el Nuevo Francisco Urbano con la camiseta titular que lleva a Milo J como patrocinador principal. El festejo refleja el clima de comunión entre el plantel y la hinchada en una noche de Primera Nacional.
Dos futbolistas de Deportivo Morón celebran una conquista en el Nuevo Francisco Urbano con la camiseta titular que lleva a Milo J como patrocinador principal. El festejo refleja el clima de comunión entre el plantel y la hinchada en una noche de Primera Nacional.

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Con un promedio de edad que combina la experiencia de referentes y el impulso de varios juveniles surgidos de las divisiones inferiores, Deportivo Morón apostó en 2026 por un plantel equilibrado. La continuidad de una base importante y la incorporación de refuerzos con recorrido en la categoría buscaron darle mayor solidez al equipo.

El Nuevo Francisco Urbano, siempre a la espera de la gloria y llegar a la Liga Profesional
El Nuevo Francisco Urbano, siempre a la espera de la gloria y llegar a la Liga Profesional

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Bajo la conducción de Walter Otta, el Gallo afrontó la temporada con la intención de consolidarse entre los protagonistas de la Primera Nacional. La conformación del plantel respondió a la búsqueda de un equipo competitivo, con variantes en todas las líneas y futbolistas capaces de sostener la intensidad que exige un torneo largo.

El desafío para Deportivo Morón será transformar ese potencial en resultados dentro del campo de juego. Con experiencia, juventud y un cuerpo técnico que conoce la institución, el conjunto del oeste buscará pelear en los primeros puestos y volver a ilusionar a sus hinchas con el objetivo del ascenso.

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