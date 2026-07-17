Las 45 fotos de la clasificación: así vivieron los jugadores argentinos la histórica victoria ante Inglaterra

La Selección Argentina volvió a protagonizar una noche inolvidable al vencer a Inglaterra y conseguir la clasificación a la final del Mundial 2026. Dentro del campo de juego hubo tensión, esfuerzo, goles, atajadas, discusiones, abrazos y una entrega total de un equipo que nunca dejó de creer.

Estas 45 fotografías recorren el partido desde adentro y muestran a sus verdaderos protagonistas: los jugadores argentinos en plena competencia y, después del pitazo final, desatando toda la emoción por una victoria histórica. Cada imagen guarda un gesto, una jugada o un festejo de una jornada que ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol nacional.

Lionel Messi protege la pelota rodeado por varios jugadores de Inglaterra durante uno de los pasajes más disputados de la semifinal. El capitán argentino volvió a ser el eje del equipo en un encuentro de máxima intensidad que terminó con la clasificación a la final del Mundial.

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Lionel Messi intenta dominar el balón mientras es rodeado por dos jugadores de Inglaterra, entre ellos Harry Kane. La imagen refleja la intensidad de una semifinal en la que el capitán argentino soportó una marca constante y aun así fue determinante para la clasificación

Jordan Pickford vuela, pero no consigue contener el potente remate de Enzo Fernández, que se convierte en el gol del empate para la Selección Argentina. Reece James sigue la trayectoria de la pelota desde el área, mientras Lautaro Martínez acompaña la jugada en el segundo palo durante una de las acciones decisivas de la semifinal ante Inglaterra.

Enzo Fernández, con la camiseta 24, corre hacia la tribuna con las manos en los oídos para celebrar el gol del empate de la Selección Argentina. Detrás suyo, Elliot Anderson (8) permanece de pie mientras otro futbolista de Inglaterra queda tendido sobre el césped, reflejando el impacto del potente remate que dejó sin respuesta a Jordan Pickford y cambió el rumbo de la semifinal.

Lionel Messi filtra un pase preciso que rompe la defensa de Inglaterra y deja servida la jugada que terminará en gol para la Selección Argentina. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez acompañan la ofensiva, mientras Kyle Walker, Morgan Rogers y Kobbie Mainoo intentan evitar una acción que resultó decisiva.

Lautaro Martínez conecta la pelota en el área ante la marca de Kyle Walker (2) y John Stones (5), mientras Jordan Pickford (1) no logra evitar que el remate termine en la red. Marc Guéhi (6) observa la jugada desde el fondo en el gol que selló el 2-1 de la Selección Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

El pase preciso de Lionel Messi encuentra a Lautaro Martínez, que resuelve con un toque certero frente al arquero de Inglaterra. El intento desesperado de John Stones no alcanza para impedir uno de los goles decisivos de la clasificación argentina.

Lautaro Martínez celebra con un grito de desahogo tras una de las acciones decisivas de la semifinal. El delantero argentino fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra, resultado que selló con el tercer gol y nos dio el pase a la final del Mundial 2026.

Lautaro Martínez recibe el abrazo de sus compañeros tras convertir el gol del 2-1 que desató la locura de la Selección Argentina. Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, futbolistas del banco de suplentes y miembros del cuerpo técnico corren a celebrar una conquista decisiva que selló la clasificación a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Emiliano «Dibu» Martínez celebra con un salto y los puños apretados uno de los goles de la Selección Argentina. El arquero desata toda su emoción durante la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que clasificó al conjunto de Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026.

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Facundo Medina, Nahuel Molina y Nicolás González forman parte del eufórico abrazo colectivo que se desató tras el gol de Lautaro Martínez. Entre gritos, sonrisas y abrazos, futbolistas titulares, suplentes y miembros del cuerpo técnico celebran el 2-1 que clasificó a la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Exequiel Palacios forman parte del gran abrazo colectivo que desató el gol del 2-1. Titulares, suplentes y miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina se funden en una celebración inolvidable tras asegurar la clasificación a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

ordan Pickford reclama una decisión arbitral ante la mirada del juez, acompañado por Marc Guéhi, mientras Emiliano «Dibu» Martínez observa la escena desde el área argentina. La intensidad del encuentro también se trasladó a los diálogos con el árbitro durante una semifinal cargada de emociones.

Giuliano Simeone pelea cada pelota con Marc Guéhi en una de las tantas disputas individuales que marcaron la intensidad de la semifinal. El volante argentino aportó despliegue y presión constante en el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra.

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Giuliano Simeone protege la pelota con el cuerpo y le gana la posición a un defensor de Inglaterra durante una intensa disputa individual. El delantero argentino volvió a exhibir su despliegue físico y su entrega en la victoria que clasificó a la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

Enzo Fernández llega primero a la pelota y resiste la presión de Jordan Henderson en una disputa que refleja la intensidad con la que se jugó cada balón. El mediocampista argentino fue una de las piezas clave en la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026.

Lionel Messi protege el balón ante la fuerte marca de Reece James, que intenta frenar su avance con un forcejeo cuerpo a cuerpo. A la izquierda observa la jugada Marc Guéhi (25), en una de las acciones de mayor fricción de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra.

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Alexis Mac Allister conduce la pelota entre la presión de Curtis Jones (17) y Reece James (24), que intentan cerrarle los espacios para recuperar el balón. El mediocampista de la Selección Argentina logra salir de la doble marca durante una intensa acción de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Alexis Mac Allister intenta salir jugando entre la presión de Curtis Jones (17) y Reece James, que cierran espacios para recuperar la pelota en una intensa disputa por el mediocampo durante la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra.

Alexis Mac Allister (20) deja atrás la marca de Reece James (4), que termina en el suelo tras el cruce. El mediocampista de la Selección Argentina continúa la jugada con el balón dominado en una acción de la semifinal frente a Inglaterra.

Alexis Mac Allister conduce el balón y acelera el ataque de la Selección Argentina mientras un defensor de Inglaterra intenta darle alcance. Al fondo acompaña la jugada Harry Kane (9), durante un pasaje de alta intensidad de la semifinal del Mundial 2026.

Lionel Messi conduce la pelota y acelera el ataque de la Selección Argentina mientras Harry Kane (9) sigue la jugada desde la izquierda y Reece James (4) se prepara para cerrar los espacios. La acción se desarrolla bajo la atenta mirada del árbitro durante la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

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Lionel Messi lucha por la posesión de la pelota ante la marca de John Stones (5), mientras Reece James (24) y Jude Bellingham (10) siguen de cerca la acción. El capitán de la Selección Argentina enfrenta la presión inglesa en una de las jugadas más intensas de la semifinal del Mundial 2026.

Lionel Messi elude la barrida de Marc Guéhi (6) y mantiene el control de la pelota en una acción de máxima exigencia física durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Lionel Messi disputa una pelota aérea rodeado por Elliot Anderson (8) y Harry Kane (9), mientras Declan Rice (4) sigue la acción desde unos metros más atrás. El capitán argentino enfrenta una férrea marca inglesa durante la semifinal del Mundial 2026.

Lionel Messi intenta controlar la pelota mientras recibe la marca de Elliot Anderson (8) y la presión de Harry Kane (9). El capitán de la Selección Argentina vuelve a quedar rodeado por dos futbolistas ingleses en una de las acciones más disputadas de la semifinal del Mundial 2026.

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Jude Bellingham (10) protege la pelota y resiste la presión de un futbolista de la Selección Argentina en una intensa disputa por la posesión durante la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Cristian Romero, Enzo Fernández y Leandro Paredes rodean a Jude Bellingham (10) en una tensa acción del partido. Los futbolistas de la Selección Argentina presionan al mediocampista inglés durante la semifinal del Mundial 2026.

Lionel Messi queda rodeado por Curtis Jones (17), Declan Rice (4), Elliot Anderson (8), Harry Kane (9) y Jude Bellingham (10) en una intensa acción de la semifinal. Al ataque argentino se suman Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, en una de las jugadas con mayor concentración de futbolistas durante el triunfo de la Selección Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

El final soñado: emoción, abrazos y lágrimas para una clasificación histórica

Rodrigo De Paul y Lionel Messi se funden en un emotivo abrazo tras el pitazo final. A su alrededor, sus compañeros celebran entre sonrisas y lágrimas la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, luego del triunfo 2-1 sobre Inglaterra.

Emiliano «Dibu» Martínez no puede contener las lágrimas tras el pitazo final. El arquero de la Selección Argentina se emociona luego de la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, resultado que selló el pase a la final del Mundial 2026.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi se arrodillan y se abrazan en un conmovedor festejo tras el pitazo final. Nicolás González se suma a la celebración mientras Alexis Mac Allister sonríe a la distancia, en otra de las postales de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra.

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Alexis Mac Allister queda tendido sobre el césped, con las manos cubriéndole el rostro, completamente desbordado por la emoción tras el pitazo final. La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, luego del triunfo 2-1 sobre Inglaterra, desató un inolvidable desahogo entre los futbolistas argentinos.

Lionel Messi se funde en un emotivo abrazo con un compañero apenas consumado el pitazo final. La emoción desborda al capitán de la Selección Argentina tras la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que aseguró el pase a la final del Mundial 2026.

Lionel Messi se abraza con un compañero en otro de los emotivos festejos que dejó el pitazo final. Al fondo, Enzo Fernández y Julián Álvarez se suman a la celebración de la Selección Argentina tras la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que aseguró el pase a la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes celebra abrazado a un compañero tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. A su lado, Giovani Lo Celso acompaña los festejos luego de la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra.

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Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González se unen al festejo colectivo tras el pitazo final. Entre abrazos, sonrisas y puños en alto, la Selección Argentina celebra la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que aseguró el pase a la final del Mundial 2026.

Lionel Messi sonríe rodeado por Giuliano Simeone, Nicolás González, Nicolás Otamendi, Nico Paz y Giovani Lo Celso durante los festejos de la Selección Argentina tras la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra. La clasificación a la final del Mundial 2026 desató una celebración inolvidable entre los campeones.

El mensaje al mundo: «Las Malvinas son Argentinas» en pleno festejo

Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi despliegan la bandera con la consigna «Las Malvinas son Argentinas» durante los festejos de la Selección Argentina. El histórico triunfo 2-1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026 quedaron acompañados por un mensaje de fuerte significado para todos los argentinos.

Giovani Lo Celso sostiene la bandera con la consigna «Las Malvinas son Argentinas», mientras Gonzalo Montiel, Lautaro Martínez y otros integrantes de la Selección Argentina acompañan el festejo. La celebración por el pase a la final del Mundial 2026 también dejó un mensaje cargado de historia y sentimiento nacional.

La bandera con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas» quedó desplegada sobre el césped como uno de los símbolos de la celebración de la Selección Argentina tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026.

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Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Exequiel Palacios, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nico Paz, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Giuliano Simeone celebran con la bandera «Las Malvinas son Argentinas» tras la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra. El festejo por la clasificación a la final del Mundial 2026 quedó acompañado por un mensaje de fuerte significado para todos los argentinos.

Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Nicolás Otamendi y Exequiel Palacios celebran con la bandera «Las Malvinas son Argentinas» tras la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra. El festejo de la Selección Argentina por la clasificación a la final del Mundial 2026 también dejó un mensaje de fuerte significado para todos los argentinos.

Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios y Cristian Romero encabezan el festejo con la bandera «Las Malvinas son Argentinas» frente a los fotógrafos. Detrás de ellos, el resto de la Selección Argentina celebra la histórica victoria 2-1 sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 quedará grabada por el triunfo 2-1 sobre Inglaterra, pero también por las escenas que dejó el festejo posterior. Desde los abrazos y las lágrimas hasta el despliegue de la bandera con la consigna «Las Malvinas son Argentinas», los futbolistas celebraron una noche que ya ocupa un lugar especial en la historia del fútbol argentino.

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