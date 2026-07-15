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Registro para el subsidio de la garrafa de gas: Ituzaingó realizará operativos en los barrios

El Municipio de Ituzaingó llevará el trámite del nuevo subsidio para garrafas a distintos barrios, junto con otros beneficios para los servicios públicos.

Por Andres Llinares

Publicación

Ituzaingó puso un operativo para conseguir gas natural con el nuevo subsidio nacional para la compra de garrafas
Ituzaingó puso un operativo para conseguir gas natural con el nuevo subsidio nacional para la compra de garrafas

El Municipio de Ituzaingó puso en marcha un cronograma de operativos territoriales para que los vecinos y vecinas que no cuentan con acceso a la red de gas natural puedan inscribirse en el nuevo subsidio nacional para la compra de garrafas. Durante las mismas jornadas también será posible realizar o actualizar la inscripción a los Subsidios Energéticos Focalizados correspondientes a los servicios de agua, gas y electricidad, un trámite indispensable para conservar los beneficios vigentes.

El operativo busca acercar el trámite a los distintos barrios del distrito y evitar que los vecinos deban trasladarse hasta oficinas administrativas, especialmente en plena temporada invernal, cuando aumenta el consumo de gas envasado en los hogares que no cuentan con conexión a la red.

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¿Cómo funciona el nuevo subsidio?

El nuevo esquema, implementado por el Gobierno nacional en reemplazo del antiguo Programa Hogar, contempla durante el invierno un reintegro de hasta dos garrafas de 10 kilos por mes, con un monto de $9.593 por cada una. Entre octubre y marzo el beneficio se reduce a una garrafa mensual.

La devolución del dinero se realiza en el momento de la compra, siempre que el pago se efectúe mediante las billeteras virtuales BNA+ o MODO, incluyendo los bancos adheridos al sistema. De esta manera, el beneficio impacta directamente sobre el precio abonado por el usuario.

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¿Quiénes pueden acceder?

Para obtener el beneficio, los hogares deben cumplir con una serie de condiciones socioeconómicas:

  • Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.
  • Ningún integrante del hogar puede ser propietario de vehículos con menos de tres años de antigüedad.
  • Ningún miembro del grupo familiar puede ser titular de tres o más inmuebles.

Estos requisitos de ingresos no se aplican cuando en la vivienda reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), un veterano de la Guerra de Malvinas o algún integrante cuenta con el certificado del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

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También se podrán actualizar los subsidios de luz, gas y agua

Además de la inscripción al subsidio de la garrafa, el Municipio informó que durante los operativos se brindará asistencia para realizar la actualización del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), trámite requerido para acceder a los beneficios nacionales en los servicios de electricidad, gas por red y agua. Quienes aún no completaron esta gestión podrán hacerlo con acompañamiento del personal municipal.

Cronograma de operativos

Dónde realizar consultas

Quienes necesiten mayor información pueden acercarse a la Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor, ubicada en el segundo piso de la Galería Centenario, sobre la peatonal Eva Perón, frente al Palacio Municipal.

También es posible realizar consultas por correo electrónico a [email protected] o comunicarse telefónicamente al 2120-1873/74/75, de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas.

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