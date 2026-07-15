Vacaciones de invierno en Ituzaingó: teatro, circo, música, K-Pop y actividades gratuitas para todos

Del 20 de julio al 2 de agosto, el Municipio de Ituzaingó ofrecerá una amplia agenda gratuita de actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno. La programación incluirá espectáculos infantiles, teatro, circo, música, shows de K-Pop, talleres, juegos recreativos, actividades deportivas, propuestas para adultos mayores y jornadas familiares en el Teatro Gran Ituzaingó, el Polideportivo La Torcaza, plazas, Centros de Desarrollo Social y distintos espacios barriales del distrito.

Un cronograma con propuestas para todas las edades

Durante las dos semanas del receso escolar, las familias podrán participar de actividades recreativas, culturales y deportivas organizadas por el Municipio en distintos barrios de la ciudad.

La programación contempla funciones teatrales, espectáculos circenses, propuestas musicales, talleres participativos, juegos, kermeses y actividades de integración pensadas para niños, niñas y adolescentes, con entrada libre y gratuita.

Entre los espectáculos más destacados figuran Las Guerreras K-Pop, Historias Recicladas, de URRAKA, Circo Surfers Show, Arlequinizados, Iggor Show, Las 4 Estaciones de Bele y Varieté de Circo y Miel, además de otras presentaciones artísticas que recorrerán distintos espacios del distrito.

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Teatro Gran Ituzaingó: funciones gratuitas con cupos limitados

El Teatro Gran Ituzaingó (Mariano Acosta 55) volverá a ser uno de los principales escenarios de las vacaciones de invierno con funciones gratuitas para toda la familia.

Las entradas deberán retirarse previamente en el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893), desde las 8 horas, hasta agotar la capacidad de la sala.

La programación será la siguiente:

Lunes 20 de julio – 17:00: Las Guerreras K-Pop. Entradas desde el viernes 17.

Las Guerreras K-Pop. Entradas desde el viernes 17. Miércoles 22 de julio – 17:00: Historias Recicladas, de URRAKA. Entradas desde el martes 21.

Historias Recicladas, de URRAKA. Entradas desde el martes 21. Martes 28 de julio – 17:00: Historias Recicladas, de URRAKA. Entradas desde el lunes 27.

Historias Recicladas, de URRAKA. Entradas desde el lunes 27. Jueves 30 de julio – 17:00: Las Guerreras K-Pop. Entradas desde el miércoles 29.

Las Guerreras K-Pop. Entradas desde el miércoles 29. 🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Actividades en plazas y Centros de Desarrollo Social

Además de las funciones teatrales, el Municipio desplegará una programación itinerante en la Plaza San Martín, el Polideportivo La Torcaza, los distintos Centros de Desarrollo Social y otros espacios barriales.

En esos lugares habrá jornadas recreativas con profesores de Deportes y Cultura, juegos participativos, actividades deportivas, talleres, música, espectáculos de circo, animación infantil y propuestas para compartir en familia.

Las actividades recreativas comenzarán, en la mayoría de los espacios, alrededor de las 15 horas, mientras que muchos de los espectáculos infantiles se desarrollarán desde las 16 horas, facilitando la participación de los vecinos durante las tardes del receso escolar.

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Una propuesta especial para adultos mayores

Como en años anteriores, el Municipio también preparó una agenda destinada a los adultos mayores.

En el Polideportivo La Torcaza, de lunes a viernes entre las 14:30 y las 17:00, se realizarán juegos de ingenio, actividades recreativas y ejercicios destinados a estimular la memoria, promover la vida activa y favorecer el encuentro entre vecinos.

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Cómo consultar toda la programación

El cronograma completo, con los días, horarios y sedes de cada una de las actividades, puede consultarse en el sitio oficial del Municipio de Ituzaingó, donde se encuentra detallada toda la agenda organizada para las vacaciones de invierno en cada barrio del distrito.

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