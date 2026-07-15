«Los vecinos nos salvaron, pero el Municipio brilló por su ausencia»: el duro testimonio de la familia afectada por el incendio

Mientras los vecinos limpiaban los escombros, acercaban alimentos, ropa y dinero para ayudar a reconstruir dos viviendas destruidas por el incendio, la asistencia municipal llegó tarde y, según denuncian los damnificados, recién apareció cuando los medios de comunicación se hicieron presentes.
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Así lo aseguró Elian Atiel Isaurralde, familiar de las víctimas, quien además contó que un integrante de la familia permanece internado y que todavía esperan definiciones oficiales para comenzar la reconstrucción.
«Nos dijeron que venían, pero nunca apareció nadie», le dijo el joven de 22 años a este medio. A ver si se entiende. Esta gente perdió absolutamente todo. Piden hasta cubiertos. No les quedó nada.
—¿Qué respuesta tuvieron por parte del Municipio?
—Apareció la UGC hoy a la mañana, cerca de las 10, para decir que venían a ayudar a limpiar, pero la casa ya la habían limpiado los vecinos. Después, cuando llegó un medio televisivo para hacer una nota (se refiere a América 24 que Ninja Cotenidos no pudo frenar), al ratito apareció otra persona de la UGC, recorrió la casa y nos dijo que nos podían dar chapas y tirantes. Eso es lo único concreto que nos dijeron.
—¿Hubo algún otro funcionario?
—Nos habían dicho que iba a venir un arquitecto del Municipio, pero nunca vino. Primero dijeron que venía ayer, después que hoy, estuvimos todo el día esperándolo y no apareció. Tampoco vino nadie más del Municipio. La realidad es que empezaron a aparecer recién cuando llegaron los medios.
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«Nos hicieron perder un día entero esperando»
—¿Qué les generó esa situación?
—Nos tuvieron todo el día esperando y justamente lo que nos falta son manos para trabajar. Tener que quedarnos esperando a alguien que nunca llegó significa una ayuda menos para avanzar con todo lo que hay que hacer.
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«Los vecinos hicieron todo lo que el Estado no hizo»
—¿Cómo lograron salir adelante en estas primeras horas?
—Por suerte los vecinos estuvieron desde el primer momento. Nos ayudaron a limpiar, nos acercaron ropa, alimentos, donaciones de dinero y también cosas para la casa, como utensilios, una cocina y una heladera. Estamos muy agradecidos porque realmente se están portando de la mejor manera posible.
«Hay dos casas que reconstruir desde cero»
—¿Cuál es hoy la principal necesidad?
—No somos una sola familia. Está nuestra casa y la de mi tío. Son dos viviendas que prácticamente hay que volver a hacer desde cero. Es un trabajo enorme y va a llevar mucho tiempo.
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«No sabemos por dónde empezar porque el Municipio no define qué va a hacer»
—¿Qué les impide comenzar la reconstrucción?
—La gente nos pregunta si necesitamos materiales y está dispuesta a ayudarnos, pero nosotros no sabemos qué va a aportar el Municipio ni cuándo. Entonces tampoco podemos comprometernos con quienes quieren colaborar. Estamos esperando que el Municipio haga lo que tiene que hacer y, a partir de ahí, nosotros seguiremos trabajando junto con los vecinos como lo venimos haciendo.
«Mi tío sigue internado, pero está un poco mejor»
—¿Cómo evoluciona el estado de salud de tu tío?
—Ayer empezaron a bajarle la sedación de a poco. Hoy tenía algunos valores altos, pero por suerte está un poquito mejor. Según nos dijeron, le van a realizar todos los estudios en el Hospital de Morón porque todavía no lo pueden trasladar.
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«El Municipio brilló por su ausencia»
—Después de todo lo ocurrido, ¿con qué sensación se quedan?
—Con una mezcla de agradecimiento y bronca. Agradecimiento enorme por los vecinos, porque sin ellos no sé qué hubiera pasado. Pero, por otro lado, sentimos que el Municipio brilló por su ausencia. Todavía seguimos esperando respuestas concretas para poder empezar a reconstruir nuestras casas.
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