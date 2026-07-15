AySA realizará tareas de mantenimiento y podría haber baja presión de agua en Morón, Merlo y La Matanza.

Desde la noche del jueves 16 hasta la tarde del viernes 17 de julio, AySA llevará adelante tareas de mantenimiento programadas en la Estación Elevadora Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado de manera temporal en los partidos de Morón, Merlo y La Matanza.

Trabajos para mejorar el servicio

Según informó la empresa, las tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento de la infraestructura y mejorar la prestación del servicio de agua potable en esos distritos.

Durante el desarrollo de los trabajos, los usuarios podrían registrar baja presión o falta de suministro, especialmente en zonas con mayor demanda o sin reservas domiciliarias suficientes.

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Así te lo explica AySA

Recomendaciones para los vecinos

Ante esta situación, AySA solicitó a los usuarios realizar un uso racional del agua y priorizar el cuidado de la reserva almacenada en el tanque de cada vivienda.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar el lavado de vehículos y veredas.

Postergar el llenado de piletas.

Utilizar el agua únicamente para consumo e higiene personal.

Administrar la reserva del tanque domiciliario hasta la normalización del servicio.

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¿Cuándo volverá la normalidad?

La empresa indicó que el servicio comenzará a normalizarse de manera progresiva una vez concluidas las tareas de mantenimiento, previstas para la tarde del viernes 17 de julio.

Asimismo, pidió disculpas por las molestias que estos trabajos pudieran ocasionar y recordó que los usuarios pueden consultar el estado del servicio ingresando con su número de cuenta en el sitio web oficial de AySA.

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