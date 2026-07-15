Ituzaingó realizará un nuevo taller gratuito sobre diabetes para pacientes, familiares y cuidadores

El Municipio de Ituzaingó llevará adelante el segundo encuentro del programa «Educación Diabetológica 2026», una propuesta gratuita destinada a personas con diabetes, familiares, cuidadores y vecinos interesados en incorporar herramientas para un mejor control de la enfermedad. La actividad se desarrollará el miércoles 20 de julio, de 10 a 12 horas, en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en Brandsen y Pringles.

La iniciativa forma parte de las políticas de prevención y promoción de la salud que impulsa la Secretaría de Salud municipal con el objetivo de brindar acompañamiento permanente a quienes conviven con esta enfermedad crónica, promoviendo hábitos saludables, la prevención de complicaciones y una mejor calidad de vida. El programa está compuesto por distintos módulos temáticos que abordan aspectos fundamentales del tratamiento integral de la diabetes.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El automonitoreo de la glucemia será el eje del segundo encuentro

En esta oportunidad, el taller estará dedicado al automonitoreo glucémico, una práctica fundamental para las personas con diabetes que permite conocer, mediante una pequeña muestra de sangre, los niveles de glucosa y tomar decisiones adecuadas respecto de la alimentación, la actividad física y la medicación.

Durante la jornada, los profesionales brindarán recomendaciones para realizar correctamente las mediciones, explicarán cuáles son los errores más frecuentes que pueden alterar los resultados y responderán consultas de los participantes. También se ofrecerán herramientas prácticas para interpretar los valores obtenidos y comprender cuándo es necesario consultar al equipo de salud.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Una capacitación abierta y gratuita

El encuentro es gratuito, no requiere inscripción previa y está pensado tanto para personas con diagnóstico reciente como para quienes hace años conviven con la enfermedad, además de familiares y cuidadores que deseen conocer más sobre el manejo cotidiano de la diabetes.

Desde el Municipio remarcaron que el objetivo es que cada participante pueda incorporar conocimientos útiles para aplicar en su vida diaria y fortalecer el autocuidado, favoreciendo un mejor control de la enfermedad y reduciendo el riesgo de complicaciones a largo plazo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Dónde obtener más información

Quienes deseen realizar consultas pueden acercarse a la Secretaría de Salud, ubicada en Avenida Ratti 10, o comunicarse telefónicamente al 2120-1870, de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas.

Esta edición forma parte del ciclo Educación Diabetológica 2026, que comenzó en junio con un primer encuentro orientado a personas recientemente diagnosticadas, en el que se abordaron conceptos básicos sobre la enfermedad, sus tratamientos y los hábitos que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó