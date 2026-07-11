El futuro del CAREM de Manual: ajuste, la salida de especialistas y venta a Estados Unidos

El CAREM es el desarrollo tecnológico más importante impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las últimas décadas y uno de los pocos reactores modulares pequeños del mundo que logró avanzar hasta la etapa de construcción.

Diseñado íntegramente por ingenieros argentinos, el proyecto busca demostrar una tecnología considerada estratégica para el futuro de la energía nuclear. Sin embargo, la reducción presupuestaria, la salida de personal altamente especializado y las versiones sobre un cambio de estrategia por parte del Gobierno Nacional abrieron un fuerte debate sobre su continuidad.

Render de 2022 sobre las futuras oficinas para diseñar CAREM. Hoy ya construido a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la sede que reúne a los científicos del Carem. Comparte el predio con las centrales nucleares Atucha I y Atucha II, aunque es un proyecto independiente de ellas. El edificio fue diseñado por equipos de ingeniería y arquitectura de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El edificio ocupa una superficie aproximada de 18.500 m², de los cuales unos 14.000 m² corresponden al módulo nuclear.

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Qué es el CAREM y por qué representa un hito para la Argentina

El CAREM es la Central Argentina de Elementos Modulares: un reactor nuclear de agua presurizada (PWR, por sus siglas en inglés) desarrollado completamente en la Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

A diferencia de las centrales nucleares convencionales, que producen cientos o miles de megavatios eléctricos, el CAREM fue concebido como un reactor modular pequeño (SMR, Small Modular Reactor), una tecnología que distintos países consideran una de las grandes apuestas para el futuro de la energía nuclear.

El primer prototipo se construye en la localidad de Lima, partido de Zárate, junto al complejo nuclear donde funcionan Atucha I y Atucha II.

La planta tendrá una potencia aproximada de 32 megavatios eléctricos (MWe), suficiente para abastecer a una población cercana a 120.000 habitantes. Sin embargo, su principal objetivo no es la producción comercial de electricidad, sino demostrar el funcionamiento de una tecnología que luego pueda escalarse a módulos de alrededor de 120 MWe destinados tanto al mercado nacional como internacional.

El primer reactor nuclear modular pequeño (SMR, Small Modular Reactor) diseñado íntegramente en Argentina por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

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Por qué el CAREM es diferente de una central nuclear tradicional

Las centrales nucleares convencionales requieren enormes inversiones, miles de componentes y plazos de construcción que pueden extenderse durante una década.

El CAREM propone un concepto completamente distinto.

Al tratarse de un reactor modular, presenta varias ventajas: a) requiere una inversión inicial significativamente menor; b) puede construirse en menos tiempo; c) buena parte de sus componentes se fabrica en plantas industriales y luego se traslada al sitio de instalación; d) permite incorporar nuevos módulos conforme aumenta la demanda energética; e) está pensado para abastecer pequeñas ciudades, complejos industriales, emprendimientos mineros o regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Este modelo busca ofrecer una alternativa más flexible y adaptable frente a las necesidades energéticas de distintos países.

El edificio circular del reactor y todo el complejo en construcción del CAREM que quiere vender Javier Mielie

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La seguridad pasiva, una de sus mayores innovaciones

Uno de los aspectos más destacados del CAREM es su sistema de seguridad pasiva, considerado uno de los avances más importantes de la nueva generación de reactores nucleares. En las centrales tradicionales existen extensas redes de cañerías y grandes bombas encargadas de impulsar el agua que refrigera el núcleo del reactor.

En el CAREM, en cambio, la mayor parte de esos sistemas se encuentra integrada dentro de un único recipiente de presión. El agua circula mediante convección natural, aprovechando las diferencias de temperatura y densidad, sin necesidad de bombas principales.

Gracias a este diseño, si se produjera una interrupción del suministro eléctrico, el reactor puede continuar refrigerándose durante un tiempo sin intervención humana ni energía externa, disminuyendo considerablemente el riesgo de accidentes.

Los científicos, todos argentinos, analizando el funcionamiento del CAREM, un producto para el mundo hecho en Argentina que el Gobierno Nacional de Javier Milei lo quiere rifar. Esto es un camino a ser potencia. No venderlo.

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Una obra de enorme complejidad tecnológica

La construcción del CAREM comenzó el 8 de febrero de 2014 en un predio especialmente acondicionado en Lima, provincia de Buenos Aires. El complejo ocupa alrededor de 18.500 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 14.000 metros cuadrados corresponden al denominado módulo nuclear, donde se encuentran el reactor, la sala de control y todos los sistemas vinculados con la seguridad de la instalación. El proyecto implicó desarrollar tecnologías que hasta ese momento no existían en el país.

Entre los principales desarrollos se destacan: a) recipientes de presión de gran espesor; b) generadores de vapor compactos; c) sistemas digitales de control de alta complejidad; d) válvulas especialmente diseñadas para uso nuclear; e) componentes mecánicos fabricados con tolerancias extremadamente precisas.

Según estimaciones de la CNEA, alrededor del 70% de los insumos, componentes y servicios utilizados en el proyecto son de origen nacional, un dato que refleja el fuerte desarrollo de proveedores tecnológicos argentinos.

Montaje de los grandes módulos de acero del edificio de contención, que muestra la complejidad de la ingeniería. Más una vista cenital del pozo de construcción, donde se observan las grúas, la estructura circular y el avance de la obra civil. Es una fotografía cercana de la estructura del reactor, ideal para explicar el funcionamiento del CAREM y la magnitud de sus componentes. Vista cenital del pozo de construcción, donde se observan las grúas, la estructura circular y el avance de la obra civil.

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Las empresas nacionales que hicieron posible el proyecto

El desarrollo del CAREM movilizó a decenas de empresas argentinas especializadas en ingeniería, metalurgia pesada, electrónica, automatización industrial y fabricación de componentes para la industria nuclear.

Entre las compañías que participaron se encuentran IMPSA, CONUAR, INVAP y numerosas pequeñas y medianas empresas proveedoras del sector. Capital y trabajo argentino que el Gobierno Nacional de Javier Milei no ve, por caso, esta semana afirmó que argentina producía dulce de leche y biromes. Ningún otro producto. Y el hombre es economista.

Además del avance específico del reactor, el proyecto permitió fortalecer capacidades industriales que posteriormente pueden aplicarse en otras áreas de alta tecnología.

Una toma similar pero en primer plano. Esto fue hecho en argentina por argentinos. Venderlo sería una vergüenza. Por el contrario, Argentina debería comercializarlo al mundo.

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Mucho más que una central para producir electricidad

Aunque el prototipo tiene como misión principal validar el diseño, los futuros reactores CAREM podrían utilizarse para múltiples aplicaciones.

Entre sus posibles usos figuran: a) abastecimiento eléctrico de pequeñas ciudades; b) suministro de energía para polos industriales; c) alimentación de explotaciones mineras; d) producción de vapor para procesos industriales; e) desalinización de agua de mar; f) abastecimiento energético de bases científicas o regiones aisladas donde una gran central nuclear no resulta viable.

Esta versatilidad es una de las razones por las cuales los reactores modulares concentran un creciente interés internacional.

La imagen corresponde a la obra del reactor CAREM, el primer reactor modular de potencia (SMR) diseñado íntegramente en la Argentina, que se construye dentro del Complejo Nuclear Atucha.

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Una apuesta para competir en el mercado mundial

El mercado de los Small Modular Reactors (SMR) es considerado uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento dentro de la industria nuclear.

Actualmente, países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Reino Unido y Corea del Sur desarrollan tecnologías similares. La estrategia argentina consiste en utilizar el CAREM como planta demostradora y, una vez validado el diseño, ofrecer versiones comerciales para exportación. Acá está el problema. Argentina comenzaría a participar del mercado de compra y venta de tecnología atómica, hoy reducido a un puñado de países.

El proyecto se apoya en la experiencia acumulada durante décadas por la CNEA y INVAP, organismos que posicionaron al país entre los principales exportadores mundiales de reactores nucleares de investigación.

Una imagen tomada por un dron desde arriba en plano horizontal. Se aprecia la obra monumental que fuimos capaz de hacer en Argentinas por argentinos.

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El debate sobre el futuro del CAREM

Mientras el proyecto continúa con demoras y enfrenta una fuerte reducción de recursos, distintas publicaciones periodísticas sostienen que el Gobierno de Javier Milei analiza un cambio de estrategia respecto del CAREM. Según investigaciones publicadas, una de las alternativas en estudio consistiría en priorizar la transferencia del conocimiento tecnológico desarrollado durante el proyecto hacia el sector privado.

Pero a quién? Justamente a la empresa estadounidense ARC Energy, actual controlante de IMPSA, buscaría aprovechar el know how adquirido durante la fabricación de componentes estratégicos del CAREM para ofrecer productos y servicios destinados a proyectos de reactores modulares en Estados Unidos. ¿Acaso eso no lo puede hacer Argentina y negociar con Estados Nacionales Extranjeros?

Parece que para el Gobienro de Javier Milei solo podemos vender frutas, legumbres, hortalizas y carne vacuna. Cuando se habla de Argentina como un país sin industria, las malas gestiones contrarias a los intereses nacionales son las que dejan al país sin una fuerte y sólida industria nacional. Y jamás los trabajadores.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no anunció oficialmente una eventual venta del proyecto CAREM ni confirmó una operación de esas características. Sin embargo, las versiones sobre un posible cambio de rumbo, sumadas a la desaceleración de la obra y la reducción de recursos, alimentaron el debate dentro de la comunidad científica y tecnológica sobre el futuro de uno de los desarrollos estratégicos más importantes del país.

Puede esta obra, este capital intelectual acumulado, debatirse si se vende o no se vende. Es puro atraso el debate cuando se prometió un salto al futuro.

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Por qué preocupa la salida de profesionales especializados

Uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el proyecto no está relacionado únicamente con su financiamiento, sino también con la disponibilidad de recursos humanos altamente calificados.

El CAREM requiere la participación de ingenieros nucleares, mecánicos, civiles, electrónicos, metalúrgicos, físicos, especialistas en materiales y expertos en seguridad radiológica, perfiles cuya formación puede demandar entre 10 y 15 años de capacitación.

Por esa razón, distintos sectores científicos sostienen que la salida de personal experimentado no solo retrasa el avance de la obra, sino que también implica la posible pérdida de conocimientos técnicos estratégicos muy difíciles de reconstruir en el corto plazo.

Las recientes renuncias y desvinculaciones registradas dentro de la CNEA despertaron preocupación en universidades, instituciones científicas, organismos de investigación y referentes del sector nuclear, que advierten que la pérdida de recursos humanos podría comprometer no solo la finalización del CAREM, sino también la capacidad de la Argentina para sostener una política de desarrollo nuclear propia en los próximos años.

De concretarse esa pérdida de capacidades, especialistas sostienen que el país podría ver afectada una de sus principales ventajas competitivas: el conocimiento acumulado durante más de siete décadas de desarrollo nuclear, reconocido internacionalmente y que permitió posicionar a la Argentina entre el reducido grupo de naciones capaces de diseñar, construir y exportar tecnología nuclear de alta complejidad.

Parece que nada sobrevirá a Javier Milei aunque la gente piensa que en verdad los años de peronismo nos llevaron al atraso.

La falta de inversión, la salida de profesionales y el freno al proyecto lo póne justo en el punto de venta.

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