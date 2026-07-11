Caputo acelera privatizaciones para conseguir dólares: qué empresas venderá y por qué los USD 2.300 millones no alcanzan para cubrir la deuda (Vergonzoso)

A pesar de haber paralizado la mayor parte de la obra pública nacional, mantener una política de fuerte contención del gasto con escasas actualizaciones salariales para amplios sectores de la administración pública y de las fuerzas federales, reducir las transferencias discrecionales a las provincias, aumentar las tarifas de los servicios públicos y sostener el objetivo de déficit fiscal cero, el Gobierno nacional continúa recurriendo al financiamiento externo, impulsa un nuevo programa de privatizaciones y prevé utilizar esos recursos para afrontar parte de los vencimientos de la deuda pública.

El Gobierno nacional avanza con un plan de privatizaciones que prevé recaudar USD 2.300 millones entre 2026 y 2027 mediante la venta de empresas públicas. El proceso es encabezado por AySA, cuya licitación ya tiene un cronograma definido, mientras que el objetivo de esos recursos será fortalecer las cuentas del Tesoro y afrontar parte de los vencimientos de la deuda externa, que este año ascienden a USD 19.200 millones.

El Ministro de Economía, Toto Caputo: no baja la inflación, no reduce el déficit fiscal, no dolarizó, toma deuda del FMI y vende empresas privadas. No hay plan.

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Las empresas que el Gobierno busca privatizar

El proceso más avanzado corresponde a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuya privatización ya fue reglamentada mediante decretos y resoluciones publicados en el Boletín Oficial.

El Estado nacional prevé vender el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

El cronograma oficial establece las siguientes fechas: a) 27 de agosto: apertura de los sobres con las ofertas técnicas; b) mediados de septiembre: apertura de las ofertas económicas; y c) octubre: adjudicación y firma del contrato.

Si no existen prórrogas, los primeros dólares ingresarían al Tesoro recién durante octubre.

CENTRAL TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO

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Empresas públicas que el Gobierno busca privatizar

El Ministerio de Economía proyecta recaudar USD 2.300 millones entre 2026 y 2027 mediante la venta de empresas y activos estatales. Sin embargo, hasta el momento no difundió cuánto espera obtener por cada operación en particular.

Empresa Recaudación estimada AySA USD 500 millones (estimación de mercado) Transener USD 356,2 millones (operación prácticamente concretada) Central Térmica General San Martín S/D Central Térmica Manuel Belgrano S/D ENARSA (activos y participaciones) S/D Belgrano Cargas y Logística S/D Corredores Viales S/D Intercargo S/D SOFSE (Operadora Ferroviaria) S/D Banco Nación Excluido de la privatización ARSAT Excluida de la privatización Nucleoeléctrica Argentina Excluida de la privatización YCRT Excluida de la privatización

La información oficial disponible muestra que el Gobierno espera obtener USD 800 millones durante 2026 y otros USD 1.500 millones en 2027 por el programa de privatizaciones. No obstante, el Ministerio de Economía aún no publicó un desglose con la valuación individual de cada empresa o activo, por lo que en la mayoría de los casos no es posible determinar cuál sería el ingreso esperado por cada operación.

Hasta el momento, AySA aparece como la privatización más avanzada y la principal apuesta del Gobierno para sumar divisas este año, mientras que las centrales térmicas General San Martín y Manuel Belgrano, junto con otros activos de ENARSA y Belgrano Cargas, continúan en distintas etapas administrativas. El avance de estos procesos será determinante para que el Ejecutivo pueda cumplir con la meta de recaudación incluida en su programa financiero.

Una infografía para ver con absoluta claridad que pasará con las empresas públicas a privatizar (Realizada por 5G Fox exclusivamente para Diario Anticipos)

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Las centrales térmicas también entran en el plan

Otro de los activos que el Gobierno pretende vender son las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano. Actualmente ambos procesos se encuentran en una etapa preliminar, con la preparación de la documentación necesaria para convocar a las licitaciones internacionales. Aunque el programa financiero contempla esos ingresos para 2027, el ministro Luis Caputo sostuvo que existe la expectativa de concretar la operación antes de fin de este año.

Central térmica de ciclo combinado Manuel Belgrano (800 MW)

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¿Cuánto espera recaudar el Gobierno?

Según el programa financiero oficial:

2026: USD 800 millones .

. 2027: USD 1.500 millones .

. Total previsto: USD 2.300 millones.

No obstante, el Gobierno no informó cuánto espera obtener por cada empresa en forma individual. Los USD 2.300 millones corresponden a la estimación global del programa de privatizaciones y concesiones, sin un desglose oficial por activo.

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Transener ya forma parte del programa

Dentro del esquema de privatizaciones también figura Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país. El Gobierno ya avanzó con la venta de la participación que mantenía el Estado a través de ENARSA, operación incorporada al programa financiero presentado por el Ministerio de Economía.

Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica del país

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Las otras empresas que podrían seguir el mismo camino

La Ley Bases habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar sobre otras compañías estatales.

Entre ellas aparecen: a) Belgrano Cargas y Logística; b) activos de ENARSA; c) Corredores Viales, mediante el esquema de concesiones definido por el Ejecutivo; y d) otros activos ferroviarios y energéticos que podrán privatizarse de manera parcial o total.

En el caso de Belgrano Cargas, el Gobierno ya publicó la normativa que establece una privatización por etapas, separando la infraestructura ferroviaria, los inmuebles, el material rodante y los talleres.

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Primero cambiaron las reglas y después pusieron en venta AySA

Antes de iniciar la licitación internacional, el Gobierno aprobó un nuevo contrato de concesión para AySA, modificando las condiciones bajo las cuales operará la empresa una vez privatizada. De esta manera, el Ejecutivo redefinió primero el marco regulatorio y luego avanzó con el proceso de venta, buscando otorgar mayor previsibilidad jurídica a los futuros inversores.

La Planta de AySA de la Ciudad de Buenos Aires. Una mina de oro que el Gobierno Nacional no quiere administrar.

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Los dólares llegarían cuando el año ya esté terminando

Uno de los aspectos más relevantes del cronograma oficial es que los ingresos por la venta de AySA no llegarían hasta octubre.

Eso implica que durante buena parte del año el Ministerio de Economía deberá seguir financiando los vencimientos de deuda mediante otras herramientas, como colocaciones de deuda, refinanciaciones, préstamos de organismos internacionales o el uso del superávit fiscal.

En otras palabras, las privatizaciones no resolverán las necesidades inmediatas de financiamiento del Estado.

ARSAT no se toca. La empresa estatal costó mucho esfuerzo intelectual y brinda buenos servicios de comunicaciones en especial.

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¿Alcanza el dinero de las privatizaciones?

Si se cumplen todas las previsiones oficiales, el Gobierno espera recaudar USD 2.300 millones entre 2026 y 2027.

Sin embargo, solamente durante este año los vencimientos en moneda extranjera rondan los USD 19.200 millones.

Esto significa que los ingresos por privatizaciones representan poco más del 12% de esas obligaciones, por lo que el programa económico continuará dependiendo del acceso al financiamiento internacional, la renovación de deuda, el respaldo de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mantenimiento del equilibrio fiscal.

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Una estrategia para transformar activos en dólares

Más allá del debate político sobre la venta de empresas públicas, los documentos publicados en el Boletín Oficial muestran que el Gobierno incorporó las privatizaciones como una herramienta central de su programa financiero.

A diferencia de otros procesos históricos, el objetivo inmediato es convertir activos estatales en divisas para reforzar las cuentas del Tesoro y contribuir al pago de los compromisos de deuda externa. El avance administrativo demuestra que el plan ya dejó de ser una intención y se encuentra en plena etapa de ejecución, con licitaciones y cronogramas que definirán el futuro de varias de las principales empresas públicas del país.

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