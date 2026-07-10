Ituzaingó celebró los 210 años de la Independencia con una fiesta popular y la inauguración de obras en Ituzaingó Sur

El intendente Pablo Descalzo encabezó este 9 de Julio los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con una jornada que reunió a cientos de vecinos en Hortiguera y Mathis, en Ituzaingó Sur, donde además dejó inauguradas nuevas obras hidráulicas y de pavimentación destinadas a mejorar la infraestructura del barrio.

La celebración, denominada «Independencia Viva: Raíces que nos inspiran», convirtió ese sector de la ciudad en un gran espacio de encuentro para las familias. Desde temprano comenzaron a llegar vecinos con banderas argentinas y escarapelas para compartir una tarde en la que no faltaron la música, el folklore, la gastronomía tradicional y las actividades recreativas para todas las edades.

Una jornada con tradición, música y propuestas para toda la familia

El escenario principal fue ocupado por artistas locales que interpretaron canciones del cancionero popular y cuadros de danzas folklóricas, mientras el público acompañó con aplausos y bailes espontáneos. A pocos metros, los puestos gastronómicos ofrecieron clásicos de las fiestas patrias como locro, empanadas, pastelitos y chocolate caliente, en una tarde marcada por las bajas temperaturas.

Los más chicos disfrutaron de una propuesta especialmente preparada para ellos. En una carpa temática pudieron pintarse el rostro con los colores celeste y blanco, participar de juegos y actividades recreativas, además de compartir una jornada pensada para celebrar una de las fechas más importantes de la historia argentina.

Ituzaingó y la conmemoración del 9 de julio

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«La independencia se defiende todos los días»

Durante el acto, Pablo Descalzo destacó que la independencia no debe entenderse únicamente como un hecho histórico, sino también como un compromiso permanente con el desarrollo del país y de las comunidades.

«La independencia no es solo una efeméride, es una decisión que tenemos que defender todos los días: la decisión de construir un país que produzca, que genere trabajo y que tenga un Estado capaz de hacer las obras que necesita su pueblo», expresó el intendente.

El jefe comunal sostuvo además que la inversión en infraestructura forma parte de esa visión de crecimiento y remarcó la importancia de continuar desarrollando obras públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Obras para mejorar el barrio

En el marco de los festejos también quedaron inauguradas nuevas obras hidráulicas y de pavimentación en la zona de Hortiguera y Mathis.

Los trabajos fueron ejecutados para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la circulación vehicular y peatonal. Se trata de intervenciones que responden a demandas históricas de los vecinos y que buscan brindar mayor seguridad y mejores condiciones de transitabilidad durante todo el año.

Funcionarios y vecinos acompañaron la celebración

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Pablo Piana; el secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, Martín Rossi; funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; representantes de instituciones locales y una importante cantidad de vecinos que acompañaron la jornada.

El clima familiar predominó durante toda la celebración, con chicos, jóvenes y adultos mayores compartiendo las distintas actividades organizadas por el Municipio en el marco del Día de la Independencia.

El intendente Pablo Descalzo, en medio de un barrio, entre la gente, sobre la calle, conmemora el 9 de julio una vez más

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Los festejos continuaron durante toda la semana

Las actividades por el 210° aniversario de la Independencia también se desarrollaron en distintos establecimientos educativos e instituciones del distrito.

Uno de los encuentros más destacados fue «Raíces por la Libertad», realizado en el Centro de Desarrollo Social La Torcacita, ubicado en Horacio Quiroga 4401, donde alumnos del Jardín de Infantes N° 905, la Escuela Primaria N° 7 y la Escuela Secundaria N° 10 presentaron danzas folklóricas ante sus familias y docentes.

Como parte de la jornada compartieron una merienda con pastelitos y chocolate caliente, una de las tradiciones más arraigadas de las celebraciones patrias.

Los festejos también llegaron a otros jardines de infantes, al Centro de Formación Profesional Paula Albarracín y a diferentes instituciones educativas de Ituzaingó, donde estudiantes, docentes y familias recordaron la gesta de 1816 mediante actos, representaciones artísticas y propuestas culturales que mantuvieron vivo el espíritu del 9 de Julio.

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