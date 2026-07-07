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La Expo Colectividades llegó a Morón con gastronomía, cultura y pantalla gigante

La propuesta reúne gastronomía internacional, espectáculos, actividades para toda la familia y la transmisión de los partidos del Mundial en pantalla gigante, con entrada libre y gratuita en la Plaza General San Martín.

Por Aldana Farinelli

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Feria de Colectividades Morón

La Plaza General San Martín de Morón se convirtió en el escenario de una nueva edición de la Expo Colectividades, una propuesta gratuita que combina sabores del mundo, actividades para toda la familia y la posibilidad de seguir los partidos de la Selección Argentina en pantalla gigante.

Durante este lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos gastronómicos y disfrutar de comidas y bebidas típicas de diversos países y de distintas provincias argentinas. Entre las opciones se destacan empanadas, arepas, shawarma y muchas otras especialidades.

Además de la oferta culinaria, el evento invita a compartir un espacio al aire libre con actividades recreativas y un clima ideal para disfrutar en familia o con amigos. Uno de los principales atractivos será la transmisión de los encuentros del Mundial en pantalla gigante, para vivir cada partido junto a otros hinchas.

La Expo Colectividades se desarrolla de 11 a 23 horas en la Plaza General San Martín, ubicada en Nuestra Señora del Buen Viaje 900, Morón. La entrada es libre y gratuita.

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