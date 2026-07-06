Ola polar en el Oeste: qué se espera para Morón, Hurlingham e Ituzaingó durante la segunda semana de julio

El frío continuará siendo protagonista durante los próximos días en el oeste del Conurbano bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mañanas con neblina, temperaturas cercanas a los 2 °C, posibles lloviznas aisladas y una mejora gradual hacia la segunda mitad de la semana.

La segunda semana de julio comenzará con condiciones típicamente invernales en Morón, Hurlingham e Ituzaingó, donde la combinación de bajas temperaturas, humedad y bancos de niebla volverá a complicar la circulación durante las primeras horas del día.

Si bien la intensa masa de aire polar comenzará a perder fuerza de manera gradual, las mañanas seguirán siendo muy frías y con sensación térmica inferior a la temperatura registrada, especialmente en sectores abiertos y zonas suburbanas.

Neblina y baja visibilidad durante el lunes

Para este lunes 6 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mañana con neblina y bancos de niebla en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), situación que también alcanzará a Morón, Castelar, Haedo, El Palomar, Villa Sarmiento, Hurlingham, Villa Tesei, William Morris, Ituzaingó, San Alberto y Parque Leloir.

La principal consecuencia será la reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir por:

Acceso Oeste.

Camino del Buen Ayre.

Avenida Presidente Perón.

Avenida Rivadavia.

Avenida Vergara.

Avenida Santa Rosa.

Avenida Gaona.

Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura).

Hacia la tarde, la niebla tenderá a disiparse y el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a 13 °C y vientos del sudoeste de hasta 30 km/h.

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El martes será el día más frío

El pronóstico extendido indica que el martes será la jornada más fría de la semana.

En el oeste del Gran Buenos Aires se esperan:

Mínima: alrededor de 2 °C .

alrededor de . Máxima: cerca de 17 °C .

cerca de . Cielo mayormente despejado durante la tarde.

Sin probabilidades significativas de lluvias.

Durante las primeras horas del día podrían registrarse heladas débiles en sectores con abundante vegetación y espacios abiertos, especialmente en áreas periféricas de Ituzaingó y Hurlingham.

Habrá niebla y frío. Cuidado con la niebla tanto peatones como conductores.

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Desde el miércoles comienza una mejora

El miércoles continuará el tiempo estable.

El SMN prevé:

mínima cercana a 6 °C ;

; máxima de 18 °C ;

; cielo parcialmente nublado;

ambiente algo más templado durante la tarde.

La tendencia indica que el alivio llegará de forma gradual y no mediante un aumento brusco de las temperaturas.

¿Habrá lluvias?

Las precipitaciones más importantes permanecerán concentradas sobre el este de la provincia de Buenos Aires.

Para Morón, Hurlingham e Ituzaingó no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte de la semana, aunque no se descartan lloviznas aisladas durante las primeras horas del lunes debido a la elevada humedad.

Continúa la alerta por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Este nivel de alerta implica que las bajas temperaturas pueden generar efectos leves o moderados sobre la salud, especialmente en:

personas mayores de 65 años;

niños pequeños;

personas con enfermedades crónicas;

personas en situación de calle.

Recomendaciones para enfrentar la ola polar

Ante la persistencia del frío, las autoridades recomiendan:

utilizar varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa;

evitar permanecer mucho tiempo al aire libre durante la madrugada y la mañana;

mantener una adecuada hidratación, incluso cuando no se tenga sensación de sed;

consumir alimentos calientes;

calefaccionar los ambientes de forma segura y ventilarlos algunos minutos cada día para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono;

prestar especial atención a adultos mayores, bebés y personas con enfermedades respiratorias.

Cuidado los adultos con la ola de frío que no perdona ni respeta a nadie

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Precaución para quienes viajan temprano

La combinación de niebla, pavimento húmedo y bajas temperaturas puede complicar la circulación durante las primeras horas del día en el oeste del Conurbano.

Por ese motivo, quienes deban trasladarse por rutas, autopistas o avenidas principales deberían:

reducir la velocidad;

aumentar la distancia de frenado;

utilizar luces bajas;

evitar maniobras bruscas;

consultar el estado del tiempo antes de salir.

Aunque el frío continuará presente durante varios días, los pronósticos indican que hacia la segunda mitad de la semana las condiciones meteorológicas serán más estables, con tardes algo más templadas y sin fenómenos significativos previstos para Morón, Hurlingham e Ituzaingó.

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