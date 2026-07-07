MorónSalud

El Hospital Posadas realizó una inédita intervención cardíaca a una embarazada sin utilizar rayos X

La paciente cursaba un embarazo de 30 semanas y presentaba una arritmia con riesgo de muerte súbita. La intervención permitió cuidar tanto su salud como la del bebé gracias al uso de tecnología de última generación.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Hospital Posadas

El Hospital Posadas concretó un procedimiento de alta complejidad que marca un importante avance en la atención de pacientes embarazadas con problemas cardíacos. El equipo de Electrofisiología realizó una intervención a una mujer de 30 semanas de gestación que presentaba una arritmia con riesgo de muerte súbita.

La principal particularidad del procedimiento fue que pudo llevarse adelante sin utilizar rayos X, una decisión clave para proteger tanto a la madre como al bebé durante toda la intervención.

Para lograrlo, los especialistas emplearon tecnología de última generación, entre ella un sistema de navegación tridimensional, ecografía intracardíaca y mapeo de alta densidad, herramientas que permitieron localizar y tratar la arritmia con gran precisión.

Este tipo de intervenciones solo se realiza en un número reducido de centros especializados en el mundo, ya que requiere equipamiento de avanzada y profesionales con una formación altamente específica.

Con este procedimiento, el Hospital Posadas dio un paso significativo en el tratamiento de arritmias complejas durante el embarazo, ampliando las posibilidades de atención para pacientes que requieren este tipo de terapias sin comprometer la seguridad del bebé.

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