Fin de semana largo: la Provincia celebra el Día de la Independencia con fiestas y gastronomía

Con motivo del fin de semana largo por el Día de la Independencia, la provincia de Buenos Aires ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas, deportivas y turísticas entre el 9 y el 16 de julio. Vecinos y turistas podrán disfrutar de celebraciones patrias, festivales tradicionales y propuestas para todas las edades en distintos puntos del territorio bonaerense.

Las festividades por los 210 años de la Declaración de la Independencia serán el eje principal de la programación. Habrá actos oficiales, desfiles cívicos y tradicionalistas, peñas folclóricas, ferias de artesanos y espectáculos musicales en municipios como Azul, Balcarce, Chascomús, Tordillo, Lobos y Rauch.

La gastronomía criolla tendrá un lugar destacado durante el feriado. Baradero celebrará una nueva edición de la Fiesta del Locro y la Empanada, Pilar realizará la Fiesta Provincial del Locro, Marcos Paz organizará la Fiesta de la Empanada Criolla y General La Madrid estrenará la primera Fiesta del Locro Lamadritense. Además, Berisso volverá a reunir a productores y visitantes con la tradicional Fiesta Provincial del Vino de la Costa.

También habrá celebraciones vinculadas a la identidad y la producción local, como la Fiesta de la Maquinaria Agrícola en Tres Sargentos, el Encuentro de Payadores en General Madariaga, la Fiesta Criolla de Chascomús y la Fiesta de la Carneada Tradicional en la localidad de Plá, partido de Alberti.

La agenda incluirá además eventos culturales para todos los gustos. Se desarrollarán encuentros folclóricos, festivales patrios, exposiciones de artesanos, ferias del libro, muestras de diseño, una exposición de cultura pop y medieval en Lanús y la experiencia inmersiva dedicada al pintor Claude Monet en Luján.

Los amantes del deporte también tendrán varias opciones durante el fin de semana, con carreras de calle, competencias de mountain bike, rally endurance y pruebas de running en municipios como Luján, Chascomús, Lincoln, Ezeiza, Mar del Plata, Carhué y Vedia.

La programación se completa con visitas guiadas, ferias de emprendedores, exposiciones y recorridos turísticos pensados para disfrutar del patrimonio natural, histórico y cultural de la provincia.

Con una propuesta que combina tradición, gastronomía, música, deporte y turismo, la provincia de Buenos Aires invita a aprovechar el feriado patrio recorriendo sus municipios y participando de actividades para toda la familia. Muchas de ellas serán gratuitas, aunque algunas requieren inscripción previa o cuentan con entradas aranceladas.

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