Morón invita a alentar a la Selección Argentina con pantalla gigante y actividades

La pasión por la Selección Argentina volverá a reunir a miles de personas en Morón. El próximo lunes 22 de junio, desde las 14, la Plaza San Martín se convertirá en el punto de encuentro para quienes quieran seguir de cerca a la Selección en la Copa Mundial y alentar junto a otros vecinos en el partido frente a Austria.

La propuesta busca transformar el centro de la ciudad en una verdadera fiesta celeste y blanca. Para ello, se instalará una pantalla gigante en la intersección de las calles San Martín y Buen Viaje, donde se transmitirá en vivo el encuentro para que todos puedan disfrutarlo en comunidad.

Pero la jornada irá mucho más allá del partido. Desde temprano, el espacio contará con actividades recreativas, propuestas culturales y opciones gastronómicas pensadas para que familias y grupos de amigos puedan compartir una tarde diferente mientras esperan el inicio del encuentro.

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La invitación es abierta a toda la comunidad, que podrá acercarse con camisetas, banderas y todo el entusiasmo para acompañar al seleccionado argentino.

Desde el Municipio informaron que, debido a la importante concurrencia prevista, podrían implementarse cortes y desvíos temporales de tránsito en las inmediaciones de la plaza. Por ese motivo, recomiendan llegar con anticipación y, de ser posible, utilizar transporte público o acercarse a pie.

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