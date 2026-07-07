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Morón lanzó un registro para trabajadores de plataformas digitales

La iniciativa está dirigida a repartidores y conductores que trabajan mediante aplicaciones y busca generar herramientas para acompañar y mejorar las condiciones del sector en el distrito.

Por Aldana Farinelli

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repartidores

El Municipio de Morón puso en marcha el Registro Municipal de Trabajadores de Plataformas Digitales, una iniciativa gratuita y de adhesión voluntaria destinada a quienes realizan tareas de reparto o transporte a través de aplicaciones.

El objetivo del programa es acompañar a las personas que desarrollan estas actividades y generar herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de trabajo dentro del distrito.

Desde el gobierno local destacaron que el registro busca fortalecer el vínculo con quienes forman parte de este sector, promoviendo políticas que respondan a sus necesidades y reconozcan la importancia del servicio que prestan diariamente.

Las personas interesadas en formar parte del registro pueden completar la inscripción de manera online a través del sitio oficial del Municipio: https://www.moron-tramites.online/

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