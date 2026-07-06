La Universidad de Morón exhibió el talento de sus estudiantes en BATEV 2026

La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón participó de una nueva edición de BATEV, la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, que se realizó del 24 al 27 de junio en el predio de La Rural.

Durante las cuatro jornadas del evento, la institución contó con dos stands donde presentó trabajos desarrollados por estudiantes de la carrera de Arquitectura. Las propuestas permitieron mostrar el nivel de formación, la creatividad y el compromiso de los futuros profesionales frente a los desafíos del diseño y la construcción.

Además de la exposición de proyectos, el espacio de la Universidad fue un punto de encuentro para difundir las actividades, workshops y la oferta académica de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. La participación favoreció el intercambio con profesionales, empresas y referentes de la industria, quienes pudieron conocer de cerca el trabajo que se realiza en la institución.

El decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, arquitecto Alejandro Borrachia, destacó la importancia de formar parte de este tipo de encuentros. «BATEV representa una oportunidad muy valiosa para que nuestros estudiantes vean cómo los conocimientos que adquieren en la Universidad dialogan con las necesidades y transformaciones del sector. Nos enorgullece compartir sus trabajos en un espacio de referencia para la arquitectura y la construcción, y seguir generando experiencias que enriquezcan su formación profesional», expresó.

Con esta participación, la Universidad de Morón reafirmó su compromiso de acercar a sus estudiantes al ámbito profesional y fortalecer el vínculo entre la formación académica y las demandas de la industria, en un espacio que reúne cada año a los principales actores de la construcción y la vivienda.

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