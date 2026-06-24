El Hospital Posadas incorpora una clínica especializada para embarazos de alto riesgo

Con el objetivo de fortalecer la atención de embarazadas que presentan complicaciones, el Hospital Posadas puso en marcha una nueva Clínica de Preeclampsia y Enfermedad Vascular Placentaria, un espacio destinado al seguimiento y cuidado de pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia y otras afecciones vinculadas a la placenta.

La iniciativa cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda un acompañamiento personalizado durante todo el embarazo, con el propósito de detectar de manera temprana posibles complicaciones y garantizar un mejor cuidado tanto para la madre como para el bebé.

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La nueva propuesta funciona una vez por semana en el sector del Hospital de Día y está orientada a mujeres embarazadas que requieran un control más exhaustivo debido a factores de riesgo o antecedentes médicos.

Las derivaciones a esta clínica pueden realizarse a través de los consultorios de hipertensión arterial del hospital o por indicación del médico tratante, según las necesidades de cada paciente.

Con esta incorporación, el Hospital Posadas busca reforzar la prevención y el seguimiento especializado en embarazos de alto riesgo, favoreciendo diagnósticos oportunos y una atención integral durante la gestación.

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