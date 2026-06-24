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El Hospital Posadas incorpora una clínica especializada para embarazos de alto riesgo

Un equipo interdisciplinario brinda seguimiento personalizado para detectar complicaciones a tiempo y acompañar el cuidado de la madre y el bebé durante toda la gestación.

Por Aldana Farinelli

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Embarazadas Hospital Posadas

Con el objetivo de fortalecer la atención de embarazadas que presentan complicaciones, el Hospital Posadas puso en marcha una nueva Clínica de Preeclampsia y Enfermedad Vascular Placentaria, un espacio destinado al seguimiento y cuidado de pacientes con riesgo de desarrollar preeclampsia y otras afecciones vinculadas a la placenta.

La iniciativa cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda un acompañamiento personalizado durante todo el embarazo, con el propósito de detectar de manera temprana posibles complicaciones y garantizar un mejor cuidado tanto para la madre como para el bebé.

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La nueva propuesta funciona una vez por semana en el sector del Hospital de Día y está orientada a mujeres embarazadas que requieran un control más exhaustivo debido a factores de riesgo o antecedentes médicos.

Las derivaciones a esta clínica pueden realizarse a través de los consultorios de hipertensión arterial del hospital o por indicación del médico tratante, según las necesidades de cada paciente.

Con esta incorporación, el Hospital Posadas busca reforzar la prevención y el seguimiento especializado en embarazos de alto riesgo, favoreciendo diagnósticos oportunos y una atención integral durante la gestación.

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