Hurling Club inauguró su primera cancha de agua y dio un paso histórico para el hockey

El Hurling Club vivió una jornada que quedará marcada en su historia con la inauguración de su primera cancha de hockey de césped sintético de agua. El acto reunió a socios, familias, deportistas y a todas las personas que participaron en la concreción de un proyecto que demandó años de trabajo y esfuerzo.

La nueva cancha representa un importante avance para el crecimiento de la disciplina dentro de la institución. Gracias a esta incorporación, los jugadores podrán entrenar y competir en una superficie que cumple con los más altos estándares internacionales utilizados para el hockey sobre césped.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

A diferencia de las canchas de césped sintético tradicionales con arena, este tipo de superficie se humedece antes de cada partido mediante un sistema de riego. Esto permite que la bocha se desplace de manera más rápida y uniforme, favoreciendo un juego más dinámico y preciso.

Además, la cancha cuenta con una base que absorbe parte del impacto de los movimientos y las caídas, lo que brinda mayor protección para las articulaciones de los deportistas y mejora las condiciones de juego.

Si bien este tipo de infraestructura requiere una inversión importante y un mantenimiento permanente, es el modelo utilizado en las competencias internacionales organizadas por la Federación Internacional de Hockey.

Desde el club destacaron el compromiso de quienes hicieron posible la obra y remarcaron que este nuevo espacio no solo beneficiará a los equipos de hockey, sino que también será un orgullo para toda la comunidad de Hurling, consolidando el crecimiento deportivo de la institución y abriendo una nueva etapa para el desarrollo de la disciplina.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó