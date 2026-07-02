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La Universidad de Morón entregó cerca de 100 títulos en una nueva colación de grado en Mar del Plata

La ceremonia reunió a egresados de distintas carreras y forma parte de la política de expansión federal de la institución, que continúa acercando la educación superior a diferentes regiones del país.

Por Aldana Farinelli

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Universidad de Morón

La Universidad de Morón realizó una nueva ceremonia de colación de grado en la ciudad de Mar del Plata, donde cerca de 100 estudiantes recibieron sus títulos universitarios en un acto que tuvo lugar en la sede de ITEPSA, ubicada sobre la avenida Juan B. Justo.

Los nuevos profesionales egresaron de las carreras de Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Psicopedagogía y la carrera de Tasador, Martillero Público y Corredor.

Del acto participaron el decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón, Juan Carlos Ortega, y el secretario de Asuntos Institucionales, Santiago Ratto. También estuvieron presentes autoridades de ITEPSA, entre ellas su representante legal, Mabel Noemí Cipriani; la directora Patricia Soragni y la vicedirectora Lucía Pérez Cabana.

Universidad de Morón

Durante la ceremonia, Ortega destacó el valor de estos encuentros y el impacto que tienen los nuevos profesionales en sus comunidades. «Cada colación representa el compromiso de la Universidad con la formación de profesionales que transforman la realidad de sus localidades. Este logro reafirma nuestra misión de ofrecer educación superior de calidad en todo el país», expresó.

La actividad se suma a las colaciones realizadas durante el último año en ciudades como Neuquén y San Salvador de Jujuy, en el marco de la estrategia de federalización que impulsa la Universidad de Morón para ampliar el acceso a la educación superior.

En ese mismo camino, la institución anunció que próximamente inaugurará de manera oficial su nuevo Centro Regional en Cañuelas. El espacio ofrecerá carreras universitarias a distancia, tecnología educativa de nivel internacional y propuestas de formación complementadas con actividades presenciales, prácticas académicas y encuentros con docentes.

Universidad de Morón

La modalidad a distancia de la Universidad de Morón incluye una amplia oferta de carreras de grado, tecnicaturas y ciclos de complementación curricular en áreas como Derecho, Salud, Administración, Educación, Diseño, Comunicación, Turismo, Comercio Internacional, Recursos Humanos y Gerontología, entre otras.

Con esta nueva colación, la Universidad de Morón continúa fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país y reafirma su objetivo de acercar más oportunidades de formación y desarrollo profesional a estudiantes de todo el territorio nacional.

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