Quién es Diego Santilli: trayectoria política y principales cargos (Llega hecho y sigue sumando)

Diego César Santilli nació el 6 de abril de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y comenzó su carrera en la función pública a principios de la década de 1990, desempeñándose en distintas áreas de la administración nacional y de la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Con el paso de los años consolidó su trayectoria dentro del PRO, fuerza política de la que fue uno de sus principales referentes desde su creación.

Comenzó su carrera en el peronismo, se pasó al PRO de Mauricio Macri y ahora a La Libertad Avanza de Javier Milei. Quiere se Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Tiene domicilio en Nordelta.

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A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos ejecutivos y legislativos, entre ellos legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, senador nacional, vicejefe de Gobierno de la Ciudad y ministro de Justicia y Seguridad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En 2021 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y posteriormente integró el Gobierno nacional como ministro del Interior. Desde junio de 2026 se desempeña como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

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La trayectoria de Diego Santilli: todos los cargos públicos que ocupó desde 1993 hasta la actualidad

Desde sus primeros pasos en la administración pública hasta su llegada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli desempeñó funciones técnicas, legislativas y ejecutivas en los ámbitos municipal, porteño, provincial y nacional. A continuación, el recorrido cronológico de su carrera política.

Período Cargo 1993–1994 Director de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Producción y Servicios de la Municipalidad de Buenos Aires. 1995–1996 Coordinador de la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior. 1997–1999 Director de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Migraciones. 2000 Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. 2001–2003 Director del Banco Ciudad de Buenos Aires. 2002–2003 Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. 2003–2009 Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porteña. 2009–2013 Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri. 2013–2015 Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. 2015–2021 Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Horacio Rodríguez Larreta. 2018–2021 Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, cargo ejercido en simultáneo con la Vicejefatura de Gobierno. 2021–2025 Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires. 2025–junio de 2026 Ministro del Interior de la Nación. Desde junio de 2026 Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Con más de tres décadas de trayectoria en la función pública, Diego Santilli ocupó responsabilidades en los ámbitos municipal, porteño, provincial y nacional. Su carrera comenzó en cargos técnicos durante la década de 1990 y, posteriormente, se consolidó como uno de los principales dirigentes del PRO.

Diego Santilli como legislador porteño y también diputado por el PRO no se destacó en nada

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Tras desempeñarse como legislador, senador, vicejefe de Gobierno, diputado nacional y ministro del Interior, en junio de 2026 asumió como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el cargo más importante de su carrera dentro de la administración pública.

Diego Santilli y su mujer: Analía Maiorana. Se conocieron en 2012 y se casaron en 2014. Analía Maiorana fue una reconocida modelo argentina en las décadas de 1990 y 2000. Ambos formaron una familia ensamblada: Santilli tiene tres hijos de su anterior matrimonio con Nancy Pazos, mientras que Maiorana tiene dos hijas de una relación previa.

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Denuncias: sí, claro

Diego Santilli ha sido mencionado en distintas denuncias e investigaciones judiciales a lo largo de su carrera política. Sin embargo, hasta el momento no registra condenas penales firmes ni una causa judicial con procesamiento firme en su contra.

Entre los principales antecedentes se encuentran:

Contrataciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (2013-2015): fue denunciado por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas denuncias estuvieron vinculadas a contratos de publicidad y obra pública.

fue denunciado por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas denuncias estuvieron vinculadas a contratos de publicidad y obra pública. Sistema de Reconocimiento Facial de la Ciudad de Buenos Aires: durante su gestión como ministro de Justicia y Seguridad se implementó el sistema de reconocimiento facial para detectar prófugos. Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional el sistema e investigó su funcionamiento tras detectarse consultas sobre datos biométricos de dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales que no eran prófugos. La investigación se centró principalmente en el uso del sistema por parte de funcionarios y organismos de seguridad, aunque Santilli quedó bajo cuestionamiento político por haber impulsado el programa.

durante su gestión como ministro de Justicia y Seguridad se implementó el sistema de reconocimiento facial para detectar prófugos. Posteriormente, la Justicia declaró inconstitucional el sistema e investigó su funcionamiento tras detectarse consultas sobre datos biométricos de dirigentes políticos, periodistas y referentes sociales que no eran prófugos. La investigación se centró principalmente en el uso del sistema por parte de funcionarios y organismos de seguridad, aunque Santilli quedó bajo cuestionamiento político por haber impulsado el programa. Sociedades offshore y patrimonio: desde fines de 2024 se presentaron denuncias periodísticas y judiciales relacionadas con la existencia de sociedades vinculadas a Santilli y a integrantes de su familia. Esos planteos derivaron en pedidos de investigación sobre su evolución patrimonial, aunque hasta la fecha no existe una condena ni un procesamiento firme derivado de esas denuncias.

En síntesis, puede afirmarse que Santilli ha sido objeto de diversas denuncias e investigaciones judiciales, pero no tiene condenas penales ni causas con sentencia firme en su contra según la información pública disponible.

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