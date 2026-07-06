Más de 1.250 vecinos realizaron trámites gratuitos del DNI en Ituzaingó

Más de 1.250 personas pudieron realizar de manera gratuita distintos trámites vinculados a la documentación personal durante un operativo conjunto entre el Municipio y el Registro Provincial de las Personas, que se desarrolló entre el 29 de junio y el 3 de julio en la Sociedad de Fomento El Libertador.

La iniciativa permitió gestionar nuevos Documentos Nacionales de Identidad (DNI), actualizaciones, solicitudes de partidas, certificados de domicilio y de extravío, entre otros trámites. Durante una recorrida por el lugar, estuvieron presentes el intendente Pablo Descalzo y la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

Además de los servicios del Registro Provincial de las Personas, el operativo contó con puestos del Municipio donde los vecinos recibieron asesoramiento sobre salud, empleo, seguridad y defensa del consumidor, entre otras áreas.

Durante la jornada, Álvarez Rodríguez destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para acercar este tipo de servicios a la comunidad. «La articulación de la Provincia con sus municipios es fundamental para realizar estos operativos que acercan el registro a todos los barrios, de manera gratuita, ágil y eficaz», expresó.

Por su parte, Descalzo subrayó el impacto de estas iniciativas para garantizar el acceso a derechos fundamentales. «Es muy importante tener estos operativos en el distrito porque garantizan el derecho a la identidad de los ciudadanos de forma gratuita, especialmente en un contexto complejo para muchas familias», afirmó.

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