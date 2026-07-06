@ Noticias destacadasItuzaingó

Más de 1.250 vecinos realizaron trámites gratuitos del DNI en Ituzaingó

El operativo, realizado durante cinco días en la Sociedad de Fomento El Libertador, permitió gestionar documentos y otros trámites esenciales sin costo, además de brindar asesoramiento en distintas áreas municipales.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Operativo DNI Ituzaingo

Más de 1.250 personas pudieron realizar de manera gratuita distintos trámites vinculados a la documentación personal durante un operativo conjunto entre el Municipio y el Registro Provincial de las Personas, que se desarrolló entre el 29 de junio y el 3 de julio en la Sociedad de Fomento El Libertador.

La iniciativa permitió gestionar nuevos Documentos Nacionales de Identidad (DNI), actualizaciones, solicitudes de partidas, certificados de domicilio y de extravío, entre otros trámites. Durante una recorrida por el lugar, estuvieron presentes el intendente Pablo Descalzo y la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez.

Además de los servicios del Registro Provincial de las Personas, el operativo contó con puestos del Municipio donde los vecinos recibieron asesoramiento sobre salud, empleo, seguridad y defensa del consumidor, entre otras áreas.

Durante la jornada, Álvarez Rodríguez destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios para acercar este tipo de servicios a la comunidad. «La articulación de la Provincia con sus municipios es fundamental para realizar estos operativos que acercan el registro a todos los barrios, de manera gratuita, ágil y eficaz», expresó.

Por su parte, Descalzo subrayó el impacto de estas iniciativas para garantizar el acceso a derechos fundamentales. «Es muy importante tener estos operativos en el distrito porque garantizan el derecho a la identidad de los ciudadanos de forma gratuita, especialmente en un contexto complejo para muchas familias», afirmó.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Cómo sumarte al Canal de WhatsApp de Diario Anticipos en segundos

Noticias relacionadas

El Municipio de Ituzaingó abre las inscripciones para nuevos cursos y talleres con salida laboral

Con el objetivo de brindar más herramientas para el mundo del trabajo y fomentar el aprendizaje de oficios, el Municipio de Ituzaingó lanzó una...

Más de 350 empresas participaron de una Ronda de Negocios en Ituzaingó encabezada por Kicillof y Descalzo

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Pablo Descalzo encabezaron una nueva edición de la Ronda de Negocios en Ituzaingó. Más de 350 empresas...

La Universidad de Morón exhibió el talento de sus estudiantes en BATEV 2026

La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón participó de una nueva edición de BATEV, la Exposición Internacional de la...

Hurling Club inauguró su primera cancha de agua y dio un paso histórico para el hockey

El Hurling Club vivió una jornada que quedará marcada en su historia con la inauguración de su primera cancha de hockey de césped sintético...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img