Deportivo Morón volvió a apostar por Mateo Levato: ¿quién es el delantero que regresa para reforzar el ataque?

Deportivo Morón confirmó el regreso de Mateo Levato, delantero que ya defendió la camiseta del Gallo entre 2021 y 2022 y que iniciará su segundo ciclo en la institución. El atacante llega para reforzar el plantel dirigido por Walter Otta, en una incorporación que apunta a potenciar el poder ofensivo del equipo de cara a la segunda rueda de la Primera Nacional.

Levato firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y regresa con un recorrido mucho más amplio que el de su primera etapa, luego de sumar experiencia en el fútbol argentino y en el exterior.

Walter Otta contento con el regreso del delantero

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Un delantero de área con experiencia

Nacido el 7 de junio de 1996 en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Levato tiene 30 años, mide 1,89 metros y se desempeña como centrodelantero.

Su principal virtud es el juego dentro del área. Se caracteriza por su fortaleza física, su capacidad para imponerse en el juego aéreo, su habilidad para jugar de espaldas al arco y su constante presión sobre los defensores rivales. Además, suele ser una referencia para descargar balones y generar espacios para los mediocampistas que llegan desde atrás.

Si bien puede compartir el ataque con otro delantero, su mejor rendimiento suele aparecer como único «9», ocupando permanentemente el área rival.

Una carrera con paso por cuatro países

Levato surgió futbolísticamente en Argentino de Pergamino, luego de realizar parte de su formación en Douglas Haig. Posteriormente desarrolló una carrera que lo llevó por distintos clubes de Argentina y Sudamérica.

Durante su trayectoria vistió las camisetas de Los Andes, Flandria, Deportivo Morón, Patronato, Ferro Carril Oeste, Delfín Sporting Club de Ecuador, Universidad de Concepción de Chile y Montevideo Wanderers de Uruguay.

Ese recorrido le permitió competir en cuatro países distintos y sumar experiencia en diferentes estilos de juego antes de regresar al Oeste.

Su primer paso por Deportivo Morón

Entre 2021 y 2022, el delantero disputó 52 partidos oficiales y convirtió 7 goles con la camiseta del Gallo.

Más allá de las estadísticas, dejó una buena imagen entre los hinchas por su entrega, sacrificio y compromiso en cada encuentro.

Un dato que muchos simpatizantes recuerdan es que su último gol con Deportivo Morón llegó en septiembre de 2022, durante el partido homenaje y despedida del histórico Damián Akerman, una jornada muy especial para la historia reciente del club.

La explosión goleadora en Ferro

Después de dejar Morón, Levato atravesó el mejor momento de su carrera.

En Ferro Carril Oeste completó la temporada más goleadora de su trayectoria al marcar 10 tantos en 35 partidos, rendimiento que despertó el interés de clubes del exterior y terminó impulsando su salida del fútbol argentino.

Ya entrará a la cancha con la de Milo J

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El gol histórico en la Copa Libertadores

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la camiseta de Patronato.

En la Copa Libertadores 2023, Levato convirtió el primer gol internacional en la historia del club entrerriano, un hecho que quedó registrado como uno de los hitos deportivos más importantes de la institución.

El reencuentro con Walter Otta

Su regreso no es casualidad.

Walter Otta ya lo dirigió durante su paso por Patronato y conoce perfectamente sus características futbolísticas. Esa relación previa fue uno de los factores que impulsó su vuelta a Deportivo Morón.

Además, volverá a compartir plantel con futbolistas con los que coincidió anteriormente, como Julio Salvá y Juan Cruz Esquivel, lo que facilitaría su rápida adaptación.

¿Qué puede aportarle al Gallo?

La llegada de Levato responde a varias necesidades del equipo.

El cuerpo técnico buscaba incorporar un delantero con presencia física, experiencia en la categoría y capacidad para jugar dentro del área.

Su incorporación le ofrece a Morón:

mayor poder aéreo tanto en ataque como en defensa;

una referencia clara para el juego directo;

experiencia en partidos de alta exigencia;

capacidad para fijar a los defensores centrales;

variantes tácticas para jugar con uno o dos delanteros;

conocimiento previo del club y del entrenador.

Además, representa un perfil diferente dentro del plantel, especialmente para aquellos encuentros donde el juego aéreo y las pelotas detenidas pueden resultar determinantes.

Cómo llega a este nuevo desafío

Durante el primer semestre de 2026, Levato jugó en Montevideo Wanderers, donde disputó 12 partidos, nueve de ellos como titular, y convirtió un gol.

Su regreso encuentra al delantero en uno de los momentos de mayor madurez de su carrera, luego de haber acumulado experiencia en Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay y de haber participado en la Copa Libertadores.

Por ese recorrido y por la confianza que le brinda Walter Otta, aparece como uno de los principales candidatos a pelear un lugar entre los titulares durante la segunda parte del campeonato.

Ahora, el desafío será transformar toda esa experiencia en goles y ayudar a que Deportivo Morón siga siendo protagonista en la lucha por los puestos de arriba de la Primera Nacional.

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