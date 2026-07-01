Morón: los Mercados Bonaerenses vuelven en julio con alimentos frescos y descuentos de hasta el 40%

Durante todo julio, los vecinos de Morón podrán volver a comprar alimentos frescos y productos esenciales a precios accesibles gracias a una nueva edición de los Mercados Bonaerenses. La propuesta, organizada por el Municipio en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, recorrerá distintos barrios del distrito con el objetivo de acercar productos de calidad directamente de los productores a los consumidores.

Las ferias funcionarán de 9 a 13 horas y ofrecerán una amplia variedad de alimentos, entre ellos frutas y verduras de estación, lácteos, pescados y otros productos elaborados.

Además, quienes realicen sus compras con Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a un reintegro del 40% del valor abonado, con un tope de $6.000 por semana.

Por otra parte, el Municipio informó que las personas interesadas en recibir novedades oficiales o consultar y reservar pedidos pueden enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra «Alta» al 11 3213-0385.

Cronograma de los Mercados Bonaerenses en julio

Miércoles 1: Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar Sur).

Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar Sur). Jueves 2: UGC 3 (Pedernera y Madariaga, El Palomar).

UGC 3 (Pedernera y Madariaga, El Palomar). Viernes 3: Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez, Castelar).

Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez, Castelar). Miércoles 8: Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento).

Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento). Miércoles 15: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón).

Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva, Morón). Jueves 16: Plaza San José (Presidente Ibáñez y Grito de Alcorta, Morón Sur).

Plaza San José (Presidente Ibáñez y Grito de Alcorta, Morón Sur). Viernes 17: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón).

Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón). Miércoles 22: Polo Productivo de la Economía Social (Córdoba y Coronel Acha, Morón Sur).

Polo Productivo de la Economía Social (Córdoba y Coronel Acha, Morón Sur). Jueves 23: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo).

Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco, Haedo). Viernes 24: Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar Sur).

Plaza Seré (Revoredo y Alcorta, Castelar Sur). Miércoles 29: Plaza Belgrano (Maison y Anatole France, Castelar).

Plaza Belgrano (Maison y Anatole France, Castelar). Jueves 30: Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento).

Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino, Villa Sarmiento). Viernes 31: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín, Morón).

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó