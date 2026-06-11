La Universidad de Morón abrió la inscripción para el segundo cuatrimestre

La Universidad de Morón (UM) abrió la inscripción para el segundo cuatrimestre de 2026, que comenzará en agosto, con una propuesta académica orientada a formar profesionales preparados para los desafíos del mercado laboral actual.

Además de las carreras presenciales que se dictan en las sedes de Morón y de la Ciudad de Buenos Aires, la universidad ofrece una amplia oferta a distancia para estudiantes de todo el país. Esta modalidad se complementa con actividades presenciales en sus sedes y en el Centro Regional Cañuelas.

Uno de los ejes principales de la propuesta educativa son los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, que se cursan de manera gratuita y optativa. Se trata de microcredenciales desarrolladas junto a la plataforma educativa Coursera, enfocadas en competencias cada vez más valoradas por las empresas, como comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, innovación tecnológica, inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión de proyectos.

Los trayectos están organizados según el avance de cada estudiante. Durante el primer año se trabaja en comunicación efectiva; en segundo, liderazgo, creatividad e inteligencia emocional; en tercero, tecnologías innovadoras e inteligencia artificial; y en los últimos años, gestión de proyectos y metodologías ágiles. Al finalizar la carrera, los alumnos completan una formación integral sin costos adicionales.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y especialista en educación digital, destacó la importancia de adaptar la enseñanza a las nuevas formas de aprendizaje. “El objetivo es que la universidad se integre de forma natural al entorno digital en el que ya interactúan los alumnos, facilitando el acceso a los contenidos. La tecnología nos permite detectar necesidades a tiempo y brindar un seguimiento pedagógico más cercano”, señaló.

Para el segundo cuatrimestre, la sede Morón ofrecerá carreras presenciales como Abogacía, Psicología, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Administración, Contador Público, Comercio Internacional, Comercialización y Licenciatura en Enfermería, entre otras. Arquitectura podrá cursarse tanto en Morón como en la sede porteña.

Por su parte, la modalidad a distancia incluirá carreras como Abogacía, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Administración, Recursos Humanos, Turismo, Gestión Hotelera, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Producción y Diseño en Comunicación Audiovisual, entre otras opciones.

La universidad también mantiene abierta la inscripción para distintos posgrados, entre ellos la Maestría en Administración de Negocios (MBA), la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Especialización en la Función Judicial, la Especialización en Docencia Universitaria Mediada por Tecnologías Educativas y el Doctorado en Filosofía.

Además, se destaca el trayecto curricular de Tasador, Martillero Público y Corredor, pensado para profesionales como abogados, arquitectos y contadores que buscan sumar una segunda carrera en un plazo reducido, ya que puede completarse en un año.

Como parte de su estrategia educativa, la UM utiliza la plataforma Blackboard para centralizar contenidos, actividades y evaluaciones. Tanto los alumnos presenciales como los que estudian a distancia acceden al mismo campus virtual, donde también se alojan los trayectos de formación complementaria. A esto se suman aulas inmersivas equipadas con recursos desarrollados por los propios docentes.

La institución también impulsa la internacionalización académica a través de convenios con universidades de Italia y España, que permiten acceder a dobles titulaciones internacionales y ampliar las oportunidades laborales en otros países.

Quienes se inscriban para comenzar sus estudios en agosto de 2026 podrán acceder a un descuento del 50% en la matrícula. La promoción es válida únicamente para las carreras que abren inscripción en este segundo cuatrimestre.

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