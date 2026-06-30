Morón – Villa Sarmiento: investigan el secuestro de una joven que fue hallada golpeada horas después

Una joven identificada como Estrella fue presuntamente secuestrada el lunes 29 de junio por la noche en la zona de Plaza Alsina, en Villa Sarmiento, y horas más tarde fue encontrada con múltiples golpes. Permanece internada mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió.

El relato difundido por familiares y allegados

Carla Mariel Vara publicó en su perfil de Facebook que el hecho ocurrió «pasadas las 20:00» en las inmediaciones de Plaza Alsina.

Según detalló, existe un registro de cámaras de seguridad que ubica a la joven a las 20:13 entre las calles Chile y Brasil. Posteriormente, alrededor de las 23:00, fue hallada en la zona de Colectora y Paraguay, con golpes en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información difundida por allegados, Estrella fue llevada por cuatro personas. Como consecuencia de las agresiones sufridas, permanece internada, en estado de shock y, hasta el momento de la difusión del caso, sin poder brindar declaración.

Carla Mariel Vara publicó en su perfil de Facebook que el hecho ocurrió «pasadas las 20:00» en las inmediaciones de Plaza Alsina. Vara es Gerente de Marketing en Casucci Automatización S.A. y Licenciada en Relaciones Públicas.

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Piden revisar cámaras de seguridad

Familiares y personas cercanas solicitaron la colaboración de los vecinos de Haedo y Villa Sarmiento, especialmente de quienes viven o tienen comercios en las inmediaciones de Plaza Alsina, el Club Español y la zona de Colectora a la altura de Paraguay.

El pedido apunta a que revisen las cámaras de seguridad correspondientes al horario comprendido entre las 20:00 y las 00:00 del lunes, ya que cualquier registro podría aportar información relevante para la investigación.

Asimismo, remarcaron que solo se comuniquen quienes cuenten con datos que puedan contribuir efectivamente a esclarecer el hecho.

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El comunicado del Club Español

En las últimas horas, el Club Español difundió un comunicado informando que Estrella se encuentra internada, recuperándose y en buen estado de salud, mientras se le realizan los estudios médicos correspondientes.

Además, la institución aclaró que ni la familia ni el club están organizando la marcha que comenzó a difundirse en redes sociales.

Finalmente, agradecieron el acompañamiento de la comunidad y la amplia difusión del caso, al tiempo que expresaron su deseo de que la joven pueda recuperarse lo antes posible.

El conocido Club Centro Español de Villa Sarmiento sacó un comunicado hablando sobre el estado de Estrella

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Solicitan información

Quienes puedan aportar imágenes o cualquier dato útil para la investigación pueden comunicarse con la familia o con las autoridades intervinientes. Los allegados insistieron en que la colaboración de los vecinos que cuenten con cámaras de seguridad puede resultar determinante para reconstruir el recorrido de la joven y esclarecer lo sucedido.

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