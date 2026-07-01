Caso Registros: Molinari, ¿tan difícil es decir si son auténticos? (hace una bien al menos)

Martín Molinari es el Secretario de Comunicación del Municipio de Morón que bastante le cuesta llevar adelante al intendente Lucas Ghi en épocas de ajuste y achique de Javier Milei.

Circula la información que hay tres tipos de registros en lo que va del año: los que firmó Leo Lucero, después la jubilada Mabel Denti y por último Anabella Mórbido. Cada uno en su momento ocupó la Dirección de Licencias de Conducir. Para estar sentado en el cargo, la firma tiene que estar reconocida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La duda surgió a partir de las Licencias de Conducir que firmó Mabel Denti ya que fue colocada de emergencia en la Dirección de Licencias de Conducir y nunca se supo si podía ocupar esa Dirección por estar jubilada ni si su firma fue registrada en La Plata.

Ayer, Diario Anticipos salió a plantear el caso y recomendó visitar el área de tránsito para verificar que la licencia que hizo el vecino o vecina durante el primer semestre de este año tenga validez, porque si así no fuere, a uno le pueden hasta retener el vehículo.

Por la noche llamó un lector y me explicó personalmente todo el esfuerzo que es salir de su casa y llegar a la Dirección de Licencias de Conducir un día laborable de invierno sólo para saber si es auténtica. Y nos preguntó porque no lo hacíamos nosotros, que al fin y al cabo era nuestro trabajo.

Okey. Le expliqué que no es nuestro trabajo, que el Municipio tiene un Secretario de Comunicación, que obviamente no está capacitado para llevar adelante el trabajo, que cobra arriba de los dos millones de pesos y que sin embargo las respuestas que dan son vagas, selectivas, discriminatorias e inconsistentes.

Hoy, durante tres horas intentamos comunicarnos con la Dirección de Licencias de Conducir para hacer el trabajo que le corresponde a Martín Molinari. Pero nadie nos atendió. Supongo que fue porque todo el trámite se realiza vía online.

Y sin embargo, Molinari no informa si las «Licencias Mabel Denti» tiene validez o no. A ver Molinari si entendés la función pública. Esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los vecinos que debaten entre ellos si son auténticas o pueden sufrir consecuencias.

Un poco de ganas, no sólo de cobrar, también de trabajar para la comunidad y las dudas se acaban. Vamos que no cuesta nada, sólo dinero de contribuyentes.

Un poco de empatía con la gente Moliniari. Ya tiene bastante con el resto.