Conurbano

Lanzan una licitación para renovar vías de la línea San Martín entre Caseros y Pilar

Las obras abarcarán cerca de 60 kilómetros de vías e incluirán la renovación de pasos a nivel, puentes y cambios de vía. Los trabajos demandarán dos años y buscan mejorar la infraestructura del ramal.

Por Aldana Farinelli

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San Martin Linea

Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) puso en marcha una nueva licitación para ejecutar obras de renovación y mejoramiento de vías en la línea San Martín, en el tramo comprendido entre las estaciones Caseros y Pilar. El proyecto contempla intervenciones sobre aproximadamente 60 kilómetros de vías y forma parte de un plan de modernización de la infraestructura ferroviaria.

La licitación fue dividida en dos etapas. La primera comprende la renovación de 16 kilómetros de vías y el mejoramiento de otros 14 kilómetros entre Caseros y José C. Paz. En este sector también se renovarán cambios de vía en las estaciones El Palomar y Hurlingham, mientras que se realizarán mejoras en Caseros y Hurlingham.

Además, en ese tramo está prevista la renovación de 21 pasos a nivel, la mejora de otros diez y trabajos sobre ocho estructuras ferroviarias, entre ellas dos puentes de hormigón.

El segundo tramo del proyecto abarca el recorrido entre Bella Vista y Pilar. Allí se renovarán 15 kilómetros de vías y se mejorarán otros 15. También se realizarán obras en los cambios de vía de las estaciones Muñiz, José C. Paz y Pilar, además de mejoras en Presidente Derqui.

En este sector se renovarán 12 pasos a nivel, se mejorará otro, se reconstruirán 16 cruces peatonales y se realizarán tareas sobre cinco puentes y otras estructuras ferroviarias.

Según los pliegos de la licitación, las nuevas vías serán construidas con durmientes de hormigón y rieles soldados para mejorar la estabilidad y el funcionamiento del servicio. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 730 días corridos desde la firma del contrato.

Estas obras se suman a otros proyectos impulsados por ADIF para la línea San Martín, entre ellos la renovación de vías en la terminal Retiro, trabajos de señalamiento y telecomunicaciones entre Retiro y Palermo, la compra de nuevos durmientes, la reparación del puente sobre el río Reconquista y la renovación de pasos a nivel entre Pilar y Doctor Cabred.

En paralelo, Trenes Argentinos Operaciones avanza con otras iniciativas para el ramal, como la finalización de las obras de la estación José C. Paz, la instalación de nuevos cerramientos en distintos sectores de la línea y la construcción de una nueva estación entre San Miguel y José C. Paz. También continúa el proceso para incorporar nuevas locomotoras y reparar parte del material rodante.

El paquete de obras forma parte del plan de inversiones impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria y busca mejorar las condiciones de la infraestructura de una de las líneas más utilizadas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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