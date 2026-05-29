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La línea San Martín tiene una nueva unidad para mejorar los tiempos de servicio

Según informaron desde Trenes Argentinos, la incorporación permitirá ampliar la disponibilidad de material operativo, optimizar la respuesta ante contingencias y fortalecer la regularidad de los trenes.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Linea San Martín

El jueves 28 de mayo, comenzó a funcionar una nueva unidad tractiva en la línea San Martín, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.

Estas mejoras significarán un impacto directo en los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios. Además, facilitará una mejor planificación de los servicios y permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea.

La medida forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Cabe destacar que, desde junio de 2024, se avanzó en distintas obras y procesos de modernización, entre ellas:

  • La renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre
  • La modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro
  • La actualización de tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca
  • La modernización del señalamiento de la línea Sarmiento, entre otras intervenciones.

Asimismo, se continúa avanzando en la adquisición de repuestos para fortalecer el mantenimiento preventivo del material rodante y mejorar la confiabilidad de los servicios ferroviarios metropolitanos.

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