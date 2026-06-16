Aumentó el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta viajar

Con esta actualización, el boleto mínimo para los recorridos de hasta tres kilómetros en las líneas nacionales pasa de $714 a $728,28 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Los beneficiarios de la tarifa social abonarán $327,72, mientras que quienes utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar $1.456,56.

Las nuevas tarifas para los usuarios con SUBE registrada quedan de la siguiente manera:

De 3 a 6 kilómetros: $823,21.

De 6 a 12 kilómetros: $912,05.

De 12 a 27 kilómetros: $1.003,45.

Más de 27 kilómetros: $1.107,19.

En tanto, para quienes no tengan la tarjeta registrada, los valores van desde $1.456,56 hasta $2.214,39, según la distancia recorrida.

También aumentaron los trenes

Los trenes ya habían actualizado sus tarifas el pasado 1° de junio. Actualmente, el boleto mínimo cuesta $350 para quienes pagan con SUBE registrada. Con tarifa social, el valor es de $157,50, mientras que con SUBE sin registrar asciende a $700 y llega a $1.100 cuando se abona en efectivo.

Las tarifas ferroviarias seguirán aumentando en los próximos meses. Según lo previsto, habrá nuevos ajustes en julio, agosto y septiembre.

Diferencias con Provincia y Ciudad

Las empresas de transporte sostienen que los incrementos autorizados para las líneas nacionales quedaron por debajo de la inflación y remarcan la diferencia con las tarifas vigentes en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad.

En territorio bonaerense, el boleto mínimo supera los $1.000 y actualmente cuesta $1.015,61. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el valor mínimo es de $788,28.

Reclamos salariales y posibles nuevas subas

Mientras se aplican estos aumentos, continúa la discusión salarial entre las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que representa a los choferes.

Desde el sindicato aseguran que los trabajadores acumulan un atraso salarial cercano al 15% y reclaman una actualización de los ingresos. Según explicaron, el aumento de los costos operativos y la falta de una recomposición salarial generan dificultades tanto para los trabajadores como para las empresas.

La semana pasada se realizó una reunión entre funcionarios del área de Transporte y representantes empresariales para avanzar en un acuerdo. Desde el Gobierno señalaron que cualquier incremento salarial que sea aprobado será incorporado luego a la estructura de costos del sistema.

Sin embargo, entre las compañías persisten dudas sobre cómo se financiará esa actualización, ya que podría derivar en nuevos aumentos de tarifas o en una mayor necesidad de subsidios.

El transporte pesa cada vez más en el bolsillo

De acuerdo con datos de especialistas de la UBA y el Conicet, el gasto en transporte en el AMBA creció un 75% durante el último año. Además, desde diciembre de 2023 acumula un incremento superior al 1.200%.

Actualmente, el transporte representa casi la mitad del gasto total en servicios públicos de los hogares y se convirtió en uno de los rubros que más impacta en la economía familiar.

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