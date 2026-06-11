El tren San Martín circulará con servicio limitado durante el fin de semana

Los usuarios de la línea San Martín deberán tener en cuenta cambios en el servicio durante el próximo fin de semana debido a obras de mejora en la infraestructura ferroviaria.

Según informó Trenes Argentinos, el sábado 13 y el domingo 14 de junio, entre las 7:30 y las 16 horas, los trenes circularán únicamente entre las estaciones Villa del Parque y Pilar o Doctor Cabred, sin llegar a la terminal de Retiro.

Las tareas previstas incluyen el reemplazo de cables y conexiones del sistema de señalización en ambas vías, en el tramo comprendido entre la estación Palermo y el paso a nivel Empedrado. Además, durante el domingo se realizarán trabajos de acondicionamiento de las vías en la calle Lebensohn, en la localidad de San Miguel.

Desde la empresa explicaron que estas obras forman parte de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno Nacional y tienen como objetivo mejorar la seguridad del servicio para los pasajeros.

Debido a la magnitud de los trabajos, será necesario ocupar completamente ambas vías entre Palermo y La Paternal, por lo que no podrán circular trenes en ese sector durante el horario de las tareas. En tanto, el domingo los servicios entre Villa del Parque y Doctor Cabred funcionarán con un cronograma especial por las intervenciones que se llevarán adelante en San Miguel.

Trenes Argentinos aclaró que las obras podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables. Por ese motivo, recomienda a los pasajeros consultar las novedades del servicio a través de la página oficial o mediante la aplicación de Trenes Argentinos antes de viajar.

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