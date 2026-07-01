Abren una instancia de participación ciudadana por la renovación de vías del Tren Sarmiento

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una instancia de participación pública para el proyecto de renovación de vías en distintos sectores del ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento. Los vecinos podrán acceder a la información de la obra y enviar consultas, comentarios o sugerencias hasta el próximo 24 de julio.

El proceso forma parte del trámite para el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un paso previo necesario antes de avanzar con la aprobación del proyecto. La evaluación está a cargo de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental.

La participación ciudadana se desarrollará en tres etapas. En una primera instancia, la comunidad podrá consultar toda la documentación vinculada al proyecto. Luego se habilitará el envío de observaciones y aportes, que finalmente serán analizados por la autoridad ambiental para ser considerados en la decisión administrativa.

La participación pública constituye una herramienta que permite a los ciudadanos intervenir antes de que se autoricen proyectos que puedan generar impactos relevantes sobre el ambiente o la salud. A través de consultas y otras instancias de participación, los vecinos tienen la posibilidad de expresar su opinión y aportar información que pueda resultar útil para la evaluación.

La información quedará a disposición durante todo el proceso en la página web del Ministerio haciendo Click Aquí.

Desde el Gobierno bonaerense recordaron que el acceso a estos mecanismos es un derecho reconocido por la legislación provincial y nacional en materia ambiental, además de estar respaldado por el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en cuestiones ambientales.

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