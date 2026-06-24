Nuevo servicio diferencial del Sarmiento: Horarios, destinos y valores

Los pasajeros de la línea Sarmiento cuentan con una nueva alternativa para viajar entre Once, Haedo y Moreno. Se trata de un servicio diferencial incorporado por Trenes Argentinos en el tren de larga distancia que une Once con Bragado, con el objetivo de ofrecer un traslado más cómodo y rápido entre estas estaciones.

La nueva prestación comenzó a funcionar el pasado 17 de junio y se realiza en un coche de primera clase equipado con aire acondicionado y sanitarios, brindando mejores condiciones de viaje para quienes se trasladan diariamente por trabajo, estudios o para realizar trámites.

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Además de ofrecer un mayor nivel de confort, el servicio busca reducir los tiempos de viaje y evitar las habituales demoras y aglomeraciones del tránsito vehicular.

El tren diferencial circula los lunes, miércoles y viernes. Desde la estación Once parte a las 18:35, realiza una parada en Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56. En sentido contrario, sale desde Moreno a las 6:29, llega a Haedo a las 7:05 y arriba a Once a las 7:50.

El trayecto completo entre Once y Moreno demanda aproximadamente una hora y 21 minutos.

Los pasajes tienen una tarifa única de 2.600 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la página web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para servicios de larga distancia.

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