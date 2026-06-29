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La línea Sarmiento no funcionará entre el 9 y el 12 de julio por obras de infraestructura

El servicio entre Once y Moreno permanecerá suspendido durante cuatro días por trabajos de renovación de vías, señalamiento y mejoras en estaciones. Los ramales diésel continuarán operando normalmente.

Por Aldana Farinelli

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Tren Sarmiento

Los pasajeros de la línea Sarmiento deberán tener en cuenta que el servicio eléctrico entre Once y Moreno permanecerá totalmente interrumpido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, debido a una serie de obras de infraestructura y mejoras destinadas a reforzar la seguridad operativa del ferrocarril.

Según informó Trenes Argentinos, durante esas cuatro jornadas se llevarán adelante trabajos de renovación de vías, modernización del sistema de señalamiento, obras en estaciones y tareas vinculadas a la construcción de pasos bajo nivel. Las intervenciones forman parte del plan de obras impulsado en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta por el Gobierno nacional.

En tanto, los servicios diésel que unen Moreno con Mercedes y Merlo con Lobos continuarán circulando con sus frecuencias habituales.

Entre las principales tareas previstas se destacan el reemplazo de un aparato de vía en la estación Caballito, la adecuación del sistema de señales en Liniers y la modernización de la cabina de señales de Castelar. Además, se renovará el cableado de señalización en el puente Reconquista, ubicado en Paso del Rey.

Por otra parte, avanzarán las obras de puesta en valor en el andén 2 de la estación Morón y en la plataforma central de Ramos Mejía. También se realizarán trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de la vía 4 en la estación Moreno.

A su vez, la empresa AUSA continuará con las tareas vinculadas a la construcción de los pasos bajo nivel de las calles Lorca, en Caballito, e Irigoyen, en Villa Luro.

Desde Trenes Argentinos explicaron que la suspensión total del servicio resulta indispensable para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros durante el desarrollo de las obras. Está previsto que el servicio se normalice el lunes 13 de julio.

No obstante, las autoridades aclararon que el cronograma podría modificarse en caso de condiciones climáticas adversas. Para consultar novedades y modificaciones, los usuarios pueden informarse a través del sitio oficial de Trenes Argentinos o mediante la aplicación oficial de la empresa.

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