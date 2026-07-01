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Cuenta DNI renueva sus descuentos en julio: aumentan los reintegros en gastronomía y YPF Full

La billetera digital de Banco Provincia actualizó sus beneficios para julio con descuentos en comercios, gastronomía, ferias, farmacias y librerías. Además, aumentó el tope de reintegro en dos de las promociones más utilizadas de cara a las vacaciones de invierno.

Por Aldana Farinelli

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Cuenta DNI julio

La billetera digital de Banco Provincia lanzó su nueva tanda de beneficios para julio, con descuentos en comercios, supermercados, ferias, gastronomía, librerías y otros rubros. En esta oportunidad, las promociones llegan con mejoras pensadas para las vacaciones de invierno y para seguir impulsando el consumo en los comercios locales.

La principal novedad del mes es el aumento del tope de reintegro en dos de las promociones más utilizadas. Tanto el beneficio para locales gastronómicos como el de los comercios YPF Full elevarán su devolución máxima de $8.000 a $10.000 por semana o por fin de semana, según corresponda.

Además, durante las vacaciones de invierno, Cuenta DNI ofrecerá promociones especiales en distintos eventos, entre ellos la Feria del Libro Infantil y Juvenil, e incorporará por primera vez un beneficio vinculado a la movilidad.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en julio

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, alcanzable con compras de $30.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se obtiene con consumos de $15.000.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000, válido para compras de hasta $45.000.
  • Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000, alcanzable con gastos de $15.000.
  • Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope de reintegro es de $10.000 por semana y se alcanza con consumos de $40.000.
  • YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. El reintegro máximo también sube a $10.000 por fin de semana, con compras de $40.000. La promoción no incluye la carga de combustibles.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 para consumos de $50.000.
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin tope de devolución.
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en compras sin contacto realizadas en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos.

Con más de 10 millones de usuarios, Cuenta DNI mantiene durante julio una amplia oferta de beneficios para aliviar el gasto diario de las familias bonaerenses y fomentar las compras en los comercios de cercanía.

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