Morón tendrá un Observatorio Vial para mejorar la seguridad en las calles

El Honorable Concejo Deliberante de Morón aprobó la creación del Observatorio Vial del distrito, una nueva herramienta que permitirá recopilar y analizar información sobre el tránsito, el estado de la infraestructura vial y los siniestros ocurridos en el municipio, con el objetivo de diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad vial.

La iniciativa fue aprobada durante una nueva Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo local y se enmarca en una política impulsada por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. El organismo estará integrado por representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento del proyecto estuvieron presentes el secretario de Tránsito y Transporte de Morón, Oscar Conde; el director provincial del Observatorio Vial, Facundo Coudannes; y la directora de Capacitación y Enlace Comunitario del Ministerio de Transporte bonaerense, Guillermina Díaz.

Además, los concejales declararon de Interés Deliberativo y Municipal al ciclo de poesía oral y escénica «Slam Haedo», en reconocimiento a su aporte a la difusión de la literatura contemporánea, el impulso a artistas locales y el fortalecimiento de la cultura popular en el distrito. En representación de la organización participaron Solana Altamore y Juan Pablo Cortés.

La sesión también incluyó un homenaje al histórico ascenso del Club Deportivo Morón, destacando la importancia social, deportiva e identitaria de la institución para la comunidad. Del reconocimiento participó Emiliano Mayola, integrante de aquel recordado plantel.

Por otra parte, el Concejo declaró de Interés Deliberativo el 30° aniversario de la Asociación Belgraniana de Morón y las actividades previstas para el Calendario Belgraniano 2026, resaltando el trabajo que realiza la entidad en la preservación y difusión del legado del general Manuel Belgrano. Recibieron la distinción Maricel Grosso, Ezequiel Pavece, Celina Meade y Laura Gómez.

En materia de derechos humanos, el cuerpo expresó su beneplácito por la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín en una causa vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 16, reafirmando el compromiso del distrito con la memoria, la verdad y la justicia.

Asimismo, durante la jornada se abordaron expedientes relacionados con regularización dominial, vivienda, condonaciones y eximiciones tributarias.

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