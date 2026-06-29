Morón

Morón tendrá un Observatorio Vial para mejorar la seguridad en las calles

El Concejo Deliberante aprobó la creación de una herramienta que permitirá relevar y analizar información sobre el tránsito y la siniestralidad para fortalecer las políticas de seguridad vial en el distrito.

Por Aldana Farinelli

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Moron Concejo

El Honorable Concejo Deliberante de Morón aprobó la creación del Observatorio Vial del distrito, una nueva herramienta que permitirá recopilar y analizar información sobre el tránsito, el estado de la infraestructura vial y los siniestros ocurridos en el municipio, con el objetivo de diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad vial.

La iniciativa fue aprobada durante una nueva Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo local y se enmarca en una política impulsada por el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. El organismo estará integrado por representantes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Durante el tratamiento del proyecto estuvieron presentes el secretario de Tránsito y Transporte de Morón, Oscar Conde; el director provincial del Observatorio Vial, Facundo Coudannes; y la directora de Capacitación y Enlace Comunitario del Ministerio de Transporte bonaerense, Guillermina Díaz.

Además, los concejales declararon de Interés Deliberativo y Municipal al ciclo de poesía oral y escénica «Slam Haedo», en reconocimiento a su aporte a la difusión de la literatura contemporánea, el impulso a artistas locales y el fortalecimiento de la cultura popular en el distrito. En representación de la organización participaron Solana Altamore y Juan Pablo Cortés.

La sesión también incluyó un homenaje al histórico ascenso del Club Deportivo Morón, destacando la importancia social, deportiva e identitaria de la institución para la comunidad. Del reconocimiento participó Emiliano Mayola, integrante de aquel recordado plantel.

Por otra parte, el Concejo declaró de Interés Deliberativo el 30° aniversario de la Asociación Belgraniana de Morón y las actividades previstas para el Calendario Belgraniano 2026, resaltando el trabajo que realiza la entidad en la preservación y difusión del legado del general Manuel Belgrano. Recibieron la distinción Maricel Grosso, Ezequiel Pavece, Celina Meade y Laura Gómez.

En materia de derechos humanos, el cuerpo expresó su beneplácito por la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín en una causa vinculada a delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 16, reafirmando el compromiso del distrito con la memoria, la verdad y la justicia.

Asimismo, durante la jornada se abordaron expedientes relacionados con regularización dominial, vivienda, condonaciones y eximiciones tributarias.

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