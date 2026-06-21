Deportivo Morón cayó ante Ferro y dejó pasar una chance clave en la pelea por la punta

El Gallo cayó 1 a 0 ante Ferro Carril Oeste por la Primera Nacional. Lautaro Parisi marcó de cabeza a ocho minutos del final en un duelo directo entre dos de los protagonistas de la Zona A.

Así perdió hoy, domingo 21 de junio de 2026, Deportivo Morón frente a Ferro Carril Oeste en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, por una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. El 1 a 0 igual lo sostiene en la punta pero Deportivo Morón demuestra que le cuesta.

El equipo dirigido por Walter Otta llegaba al encuentro como líder de la Zona A con 34 puntos, luego de la victoria por 2 a 1 ante Ciudad de Bolívar. Del otro lado aparecía un rival directo: Ferro sumaba 31 unidades y buscaba descontar terreno en la lucha por los primeros puestos.

Walter Otta en la punta dando y dando indicaciones hasta que en ochos minutos del final, Parisi de cabeza derrotó a el Gallo

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El inicio mostró a un Ferro decidido a asumir el protagonismo. El conjunto local manejó la pelota y el campo durante los primeros minutos, mientras Morón buscaba acomodarse a un partido intenso y disputado. Con el correr del tiempo, el Gallo logró equilibrar las acciones, bajó el ritmo del encuentro y comenzó a sentirse más cómodo.

La situación más clara de la primera etapa llegó a los 31 minutos. Un pase largo dejó a Lautaro Parisi mano a mano con Julio Salvá, pero cuando el delantero ya celebraba, apareció Braian Salvareschi para salvar sobre la línea lo que parecía un gol seguro.

Más allá de esa acción, el partido fue cerrado, con pocas situaciones de riesgo y una fuerte disputa en la mitad de la cancha. Morón consiguió llevar el juego al terreno que más le convenía y sostuvo el empate sin mayores sobresaltos.

El Historial de encuentros jugados entre Deportivo Morón y Ferrocarril Oeste: ganados, empatados y perdidos

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Un error que cambió la historia

En el complemento, Ferro volvió a tomar la iniciativa, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras. Morón incluso tuvo algunos reclamos contra el árbitro Sebastián Martínez por jugadas polémicas, entre ellas una acción sobre Franco Fagundez dentro del área.

Morón incluso tuvo algunos reclamos contra el árbitro Sebastián Martínez por jugadas polémicas, entre ellas una acción sobre Franco Fagundez dentro del área.

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Con el correr de los minutos, el encuentro parecía encaminarse hacia un empate sin goles. Sin embargo, a los 37 minutos del segundo tiempo llegó la jugada que definió la tarde en Caballito.

Tras un centro al área que no aparentaba llevar demasiado peligro, Julio Salvá salió a cortar y quedó a mitad de camino. La pelota encontró a Parisi, que conectó un cabezazo sin demasiada potencia pero efectivo para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 1 a 0 para Ferro.

El gol golpeó a Morón, que hasta ese momento había cumplido con un planteo ordenado y había logrado neutralizar gran parte de las intenciones ofensivas del local.

Morón jugó, corrió, pero le falto llegada

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Reacción tardía y derrota dolorosa

Después de quedar en desventaja, el Gallo adelantó sus líneas y mostró una actitud más agresiva en ataque. Walter Otta ya había movido el banco con los ingresos de Leonel Cardozo, Maximiliano González, Gonzalo Berterame, Santiago Kubiszyn y Matías Benítez, buscando encontrar respuestas ofensivas.

Sin embargo, la reacción llegó tarde. Morón intentó llevar peligro con centros y pelotas detenidas, pero se encontró con una sólida actuación de Fernando Monetti, una de las figuras del encuentro junto al autor del gol.

La derrota representa un golpe para el conjunto del Oeste, que dejó escapar un punto que parecía asegurado y permitió que Ferro lo alcance en la cima de la tabla. Ambos equipos finalizaron la primera rueda con 34 puntos, manteniéndose como protagonistas de la Zona A.

Ahora, Deportivo Morón deberá enfocarse en su próximo compromiso frente a Defensores de Belgrano, donde buscará recuperarse y seguir prendido en la pelea por el ascenso.

El mal trago de hoy se supera con trabajo en vista del próximo encuentro con Defensores de Belgrano

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Síntesis

Ferro Carril Oeste: 1

Deportivo Morón: 0

Gol: Lautaro Parisi (37′ ST).

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Ángel González, Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Emanuel Dening y Lautaro Parisi. DT: Juan Manuel Sara.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Elías Contreras, Braian Salvareschi, Franco Vázquez, Joaquín Livera; Gastón González, Mauro Burruchaga, Juan Manuel Olivares, Mariano Bíttolo; Franco Fagundez y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverry.

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