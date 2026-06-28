El Sindicato Municipal brindará una charla sobre trámites jubilatorios ante el IPS

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIYH) informó que este lunes 29 de junio, a las 14:00 horas, llevará adelante una charla de asesoramiento destinada a trabajadores y afiliados para brindar información sobre los trámites del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrollará en la sede del sindicato y tiene como objetivo orientar a quienes deban realizar gestiones vinculadas al organismo previsional bonaerense, despejando dudas sobre los distintos procedimientos y requisitos. Desde la organización sindical señalaron que la iniciativa busca acercar herramientas e información útil para facilitar la realización de los trámites ante el IPS, especialmente aquellos relacionados con jubilaciones, pensiones y otros beneficios previsionales.

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Asesoramiento integral para los trabajadores

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes hayan sido notificados para iniciar su trámite jubilatorio, aunque también estará abierta para quienes deseen interiorizarse sobre el régimen previsional bonaerense y las distintas gestiones que pueden realizarse ante el IPS.

Durante la reunión se brindará asesoramiento sobre la Ley 9.650, que regula el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de acompañar a los trabajadores municipales en cada etapa del proceso administrativo.

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Los temas que se abordarán

Entre los principales ejes de la charla se encuentran: A) La determinación del haber jubilatorio, mediante el análisis de la carrera laboral, categorías, bonificaciones y el cálculo estimado del beneficio; B) Los trámites ante el Instituto de Previsión Social (IPS), con asesoramiento y acompañamiento durante cada una de las etapas del procedimiento; C) Los distintos tipos de trámites previsionales y los actos preparatorios necesarios para acceder a la jubilación; D) Las modalidades de jubilación, tanto ordinaria como por edad avanzada, además de información general sobre límites de edad y requisitos establecidos por la normativa vigente.

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El sindicato recomendó no presentar documentación sin asesoramiento

Desde el Sindicato Municipal remarcaron la importancia de consultar antes de avanzar con cualquier trámite previsional. En ese sentido, difundieron un mensaje dirigido a los trabajadores:

«No decidas solo. Antes de firmar o presentar documentación, consultá con tu sindicato.»

El anuncio fue difundido por el Secretario General del Sindicato Muncipal, Gustavo Sanz, junto a la Comisión Directiva del gremio, que impulsa esta jornada con el propósito de brindar un acompañamiento cercano a los trabajadores municipales que se encuentran próximos a iniciar su etapa jubilatoria.

Quienes deseen obtener más información pueden seguir las redes sociales oficiales del sindicato, donde se publican novedades, actividades y comunicados destinados a los trabajadores municipales.

La reunión informativa se realizará el lunes 29 de junio a las 14:00 horas en la sede del sindicato, bajo el lema: «Informate. Consultá. Asegurá tu futuro.»

Durante el encuentro se brindará asesoramiento sobre:

La Ley 9650 .

. La determinación del haber jubilatorio.

El análisis de la carrera laboral.

Las categorías y bonificaciones.

Los distintos tipos de trámites previsionales.

La jubilación ordinaria y por edad avanzada.

El acompañamiento durante las gestiones ante el IPS.

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La medida causó malestar

El gobierno municipal de Morón enfrenta cuestionamientos tras la decisión de cesantear a 300 trabajadores que se encuentran en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio sin previo aviso a los gremios.

En la última semana, 170 trabajadores y trabajadoras ya recibieron telegramas en sus domicilios notificándoles que serán dados de baja a partir del 1 de julio de 2026.

Los trabajadores afectados sostienen que la medida provocará una fuerte reducción de sus ingresos durante el período previo al otorgamiento de la jubilación. Según indican, pasarían a percibir únicamente el 60 por ciento de sus haberes y, en algunos casos, debido a descuentos por deudas u otras retenciones, podrían no cobrar ingresos hasta que el Instituto de Previsión Social otorgue el beneficio previsional.

Cuestionamientos a la medida

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIYH) señalaron que ya realizaron presentaciones en sede administrativa y sostienen que las cesantías fueron dispuestas sin consulta previa y que, en numerosos casos, resultarían contrarias a la normativa vigente.

Según explicaron, durante 2024 el Departamento Ejecutivo y las organizaciones gremiales firmaron un nuevo Escalafón Municipal que contempla beneficios para los agentes con más de 25 años de antigüedad.

Entre esos beneficios figuran:

La incorporación de una bonificación al sueldo básico.

El ascenso de dos categorías dentro de la carrera administrativa.

La posibilidad de acceder a una jubilación con mejores haberes luego de permanecer tres años en la nueva categoría.

De acuerdo con la postura sindical, la decisión de cesantear anticipadamente al personal impediría que numerosos trabajadores puedan acceder a esas mejoras previsionales.

Hasta el momento, el Departamento Ejecutivo de Morón no difundió una posición pública respecto a la jubilaciones, tampoco el Partido Justicialista, ni los bloques de concejales.

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