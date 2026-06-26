El futuro del Aeropuerto de El Palomar divide opiniones: el trabajo y la conectividad dominaron el debate entre los lectores

La publicación de Diario Anticipos sobre la falta de interés de las aerolíneas para operar en El Palomar generó un intenso intercambio entre vecinos. El empleo, la comodidad para viajar y las decisiones políticas fueron los temas más mencionados, aunque también aparecieron voces que cuestionan la seguridad y el impacto del aeropuerto sobre las zonas residenciales.

La situación del Aeropuerto de El Palomar sigue despertando un fuerte interés entre los vecinos del oeste del conurbano bonaerense. Luego de que Diario Anticipos informara que, pese a mantenerse habilitado, ninguna aerolínea manifestó hasta el momento su intención de volver a operar vuelos comerciales, la publicación en Facebook reunió cerca de 200 comentarios con posiciones encontradas sobre el futuro de la terminal aérea.

Del análisis de las intervenciones surge que una amplia mayoría de quienes participaron del debate se manifestó a favor de la reapertura del aeropuerto comercial, mientras que un grupo menor expresó reparos vinculados al ruido, la seguridad y la convivencia con los barrios cercanos.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El trabajo y el desarrollo económico, los argumentos más repetidos

Uno de los aspectos que más se repitió en los comentarios fue el impacto económico que tuvo el aeropuerto durante los años en que operaron las aerolíneas de bajo costo.

Elida Souto sostuvo: «Dio mucho trabajo, es necesario abrir el aeropuerto».

En la misma línea, Liliana De Bellis afirmó: «Era lo mejor que le pasó al oeste, pero todo lo bueno se fue el día que llegaron los kukas».

Por su parte, Victoria Aloisio escribió: «Además le daba seguridad al barrio por el gran movimiento. Ojalá lo reabran».

También Jorge Locani consideró: «Es una locura tener todas las instalaciones necesarias y no aprovecharlas para generar dinero y facilitarle a la gente un vuelo desde la zona noroeste».

Muchos vecinos recordaron que la actividad generaba empleo directo e indirecto, movimiento comercial y oportunidades para los comercios de la zona. Otros lamentaron el estado actual de las instalaciones y consideraron que mantener la infraestructura sin utilización representa una oportunidad desaprovechada para el oeste bonaerense.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La comodidad para viajar apareció como otra de las principales ventajas

Otro de los argumentos más frecuentes estuvo relacionado con la ubicación estratégica de El Palomar.

Cristian Dent comentó: «A los de zona oeste nos quedaba re cómodo y tenía todo lo necesario para funcionar».

Alicia Fazzari recordó: «Abran el aeropuerto. Era muy cómodo para los que vivimos en zona oeste. Yo viajé varias veces».

Por su parte, Irma López Folgueira señaló: «Es muy cómodo para la zona oeste. Venían de todas partes a tomar los vuelos y está accesible tanto para los colectivos como para el tren».

Otra vecina, Olga Pieri, agregó: «Ojalá lo abran. Yo con Flybondi lo usé varias veces».

Quienes apoyan la reapertura señalaron que el aeropuerto permitía evitar los traslados hasta Aeroparque o Ezeiza y destacaron su cercanía con el ferrocarril San Martín, las líneas de colectivos y los principales accesos del oeste.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

La política volvió a atravesar el debate

Las diferencias políticas también ocuparon un lugar importante entre los comentarios.

Nelida Mercedes Camaratta opinó: «Para mí fue todo por política. Cuando funcionaba tenía vida y daba trabajo a mucha gente; ahora todo está abandonado».

Jorge Alberto Calvo afirmó: «Lo cerraron por política. Era progreso y trabajo para los vecinos».

En cambio, Florencia Martino expresó una visión distinta al escribir: «Flybondi y El Palomar, fracasos macristas».

Mientras tanto, Fernando Faraldi sostuvo que la terminal comercial fue una decisión impulsada durante el macrismo sobre una base militar y cuestionó su funcionamiento, mientras que otros lectores atribuyeron el cierre a decisiones del kirchnerismo.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

El ruido y la seguridad, los principales cuestionamientos

Las opiniones contrarias a la reapertura se concentraron principalmente en la contaminación sonora y la seguridad operacional.

María Adelaida Cabrera comentó: «Yo vivo en Caseros, casi Palomar, y el ruido cuando aterrizan bien bajo es de terror».

Por su parte, Manuel Blanco escribió: «Nos volvía locos el ruido de estos aviones». Además, recordó que existe un fallo judicial relacionado con la actividad comercial en el predio.

Celia Barbieri fue categórica al expresar: «Es un peligro. No se puede habilitar porque los aviones pasan muy cerca de las viviendas».

También Raúl Antonio Buzinel opinó: «No es seguro ni para una pista de karting».

Estos comentarios reflejan que una parte de los vecinos considera que la actividad comercial no debería volver debido a su impacto sobre los barrios cercanos.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

Un debate que sigue abierto

Entre los casi 200 comentarios también aparecieron vecinos que recordaron haber convivido durante décadas con la actividad aérea sin considerarla un problema.

Aldo Drigo escribió: «Vivo en la zona hace 70 años y nunca fue molesto».

En tanto, Diego Asselborn aseguró: «Vivo en la zona hace más de 40 años. Jamás pedimos que saquen los aviones. El aeropuerto daba trabajo y la zona podía crecer».

En sentido contrario, Ricardo Fernández afirmó que los vuelos comerciales de las aerolíneas de bajo costo generaban molestias permanentes para quienes vivían cerca de la pista.

Más allá de las diferencias políticas y técnicas, los comentarios reflejan que el futuro del Aeropuerto de El Palomar continúa siendo un tema de enorme interés para los vecinos del oeste. Mientras una parte importante de quienes participaron del debate considera que la reapertura permitiría recuperar puestos de trabajo, mejorar la conectividad y aprovechar una infraestructura ya existente, otros sostienen que la actividad comercial no debería volver debido al impacto sobre las zonas urbanas y a cuestiones de seguridad operacional.

Lejos de apagarse, la discusión demuestra que, varios años después de la suspensión de los vuelos comerciales, El Palomar sigue ocupando un lugar central en la agenda pública de la región.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó