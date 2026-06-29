Morón: el Municipio realizará nuevos operativos de documentación en distintos barrios

Con el objetivo de acercar servicios y facilitar la realización de trámites, el Municipio de Morón llevará adelante una nueva semana de operativos de documentación en diferentes puntos del distrito, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las jornadas se desarrollarán entre el 29 de junio y el 3 de julio, de 10 a 15 horas, y permitirán a vecinas y vecinos realizar diversos trámites de manera gratuita y cerca de sus hogares.

Durante los operativos se podrán gestionar y renovar documentos nacionales de identidad (DNI), tramitar tarjetas de descuento destinadas a jóvenes y jubilados, inscribirse a la tarifa social, obtener información sobre el programa FINES y acceder a asesoramiento sobre distintas prestaciones y programas municipales.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 29 de junio: Santa Fe 1538, Morón. Además, en este punto se aplicarán vacunas del calendario oficial y dosis contra el Covid-19.

Santa Fe 1538, Morón. Además, en este punto se aplicarán vacunas del calendario oficial y dosis contra el Covid-19. Martes 30 de junio: Gabriel Miró 2860, Castelar sur.

Gabriel Miró 2860, Castelar sur. Miércoles 1 de julio: Maza 2036, Morón sur.

Maza 2036, Morón sur. Jueves 2 de julio: Rumania 4580, Castelar sur.

Rumania 4580, Castelar sur. Viernes 3 de julio: UGC 6, ubicada en Baradero 1340, Morón sur.

Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas buscan garantizar un acceso más cercano a los servicios esenciales y simplificar las gestiones cotidianas de la comunidad, fortaleciendo la presencia del Estado en los distintos barrios del distrito.

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