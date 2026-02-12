¿Cómo inscribirse al Plan FinEs en Ituzaingó este 2026?

Desde el miércoles 18 al viernes 27 de febrero se llevará a cabo una nueva etapa de inscripción al Plan FinEs en Ituzaingó. Se trata de una oportunidad pensada para quienes, por diversos motivos, debieron postergar su formación y hoy buscan un sistema flexible que se adapte a sus responsabilidades de adultos. En un contexto donde el título secundario es un requisito básico para cualquier empleo y para continuar estudios superiores, esta política pública gratuita reafirma el compromiso de la ciudad con la educación inclusiva.

El programa está dirigido a jóvenes, adultos y personas mayores de 18 años que no hayan iniciado o completado su educación secundaria. Gracias a su modalidad de cursada en barrios, el Plan FinEs en Ituzaingó logra acercar el aula a la casa de cada vecino, eliminando las barreras de traslado y facilitando la organización familiar y laboral de los estudiantes.

¿En qué consiste el Plan FinEs y cuáles son sus modalidades?

Si todavía tenés dudas sobre el funcionamiento del programa, es importante entender que el Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios) es una estrategia federal que ofrece un formato educativo distinto al de la escuela tradicional. Su diseño modular y semipresencial permite reconocer los años que ya cursaste y completar únicamente el trayecto que te falta.

Existen principalmente dos líneas de acción que podés encontrar al anotarte en el Plan FinEs en Ituzaingó:

Trayecto Secundario: Destinado a quienes deben cursar años completos del nivel medio (primero, segundo o tercero).

Destinado a quienes deben cursar años completos del nivel medio (primero, segundo o tercero). Deudores de Materias: Si ya terminaste de cursar el último año pero te quedaron materias pendientes, este trayecto te ofrece tutorías específicas para rendir esas asignaturas y obtener finalmente tu título técnico o bachiller.

Las clases son presenciales y se dictan tres veces por semana en diversos puntos del distrito (clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados), lo que genera un ambiente de compañerismo y pertenencia muy fuerte entre los alumnos.

Requisitos y documentación para el Plan FinEs en Ituzaingó

Para asegurar tu lugar en este ciclo 2026, deberás presentarte personalmente en la Oficina FinEs de Ituzaingó, ubicada en la calle Oribe 427 (Villa Ariza). La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 hs. Es fundamental llevar la documentación completa, organizada en un folio y por duplicado, para agilizar el trámite administrativo.

Los documentos necesarios para el Plan FinEs en Ituzaingó son:

Fotocopia del DNI: Legible y actualizada. Partida o acta de nacimiento: Esencial para la validación de identidad en el sistema educativo. Certificado de estudios: Debe ser el certificado de finalización de la primaria o la constancia de los últimos estudios secundarios alcanzados (analítico parcial).

Contar con toda esta papelería desde el primer día es clave, ya que el periodo de inscripción es corto y los cupos en las sedes barriales suelen completarse rápido debido a la alta demanda que tiene el Plan FinEs en Ituzaingó cada año.

Una oportunidad gratuita y cerca de casa

Inscribirse en el Plan FinEs en Ituzaingó no tiene costo alguno. Los materiales de estudio, el acompañamiento de los docentes tutores y la certificación oficial con validez nacional están garantizados por el Estado. Al finalizar, el título que obtenés es exactamente igual al de cualquier otra escuela secundaria de adultos (CENS), permitiéndote inscribirte en universidades, institutos terciarios o mejorar tu perfil para ascensos laborales.

Terminar el secundario es una deuda con uno mismo que ahora podés saldar. No dejes pasar estas fechas y acercate a Villa Ariza para formar parte de la nueva promoción de graduados del Plan FinEs en Ituzaingó.