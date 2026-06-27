Más de mil chicos vivieron un día que recordarán toda la vida al prometer lealtad a la Bandera

Los nervios de la espera, las sonrisas de orgullo, los aplausos interminables y más de una lágrima de emoción marcaron una de esas jornadas que quedan para siempre en el recuerdo de las familias. Más de mil alumnos y alumnas de 4° grado de escuelas públicas y privadas de Ituzaingó realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, acompañados por sus seres queridos, docentes y autoridades.

Acá te dejamos un extracto del acto y de las palabras del Intendente Pablo Descalzo ✅​✅​✅​👇​:

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El acto, encabezado por el intendente Pablo Descalzo en el Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, tuvo un clima de verdadera celebración. Antes de la promesa, los chicos fueron recibidos por una representación de Manuel Belgrano y personajes de la época, disfrutaron de juegos, propuestas educativas y una obra teatral que recreó el nacimiento de la Bandera Argentina, permitiéndoles conocer de una manera entretenida la historia de uno de los símbolos más importantes del país.

El instante más esperado llegó cuando cientos de voces pronunciaron al mismo tiempo la promesa de lealtad. Desde las tribunas, madres, padres, abuelos y hermanos inmortalizaron el momento con aplausos, abrazos y fotografías que seguramente ocuparán un lugar especial en los álbumes familiares.

La promesa de lealtad a la Bandera de los mil chicos de Ituzaingó rodeado de sus padres, madres y abuelos y abuelas

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Durante la ceremonia, Pablo Descalzo destacó el compromiso asumido por los estudiantes: «Hoy, los chicos y chicas juraron proteger la bandera que nos representa, que tiene que ver con la unión, la igualdad, la dignidad y los lazos solidarios».

Además, convocó a fortalecer los valores que inspiraron a Manuel Belgrano: «Tenemos que trabajar entre todos y todas para construir una Argentina más unida y seguir defendiendo la justicia, la libertad y la independencia».

Participaron estudiantes de las Escuelas Primarias N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21; la Escuela Especial 501; los colegios Siglo 21, Americano, Ugo Foscolo, General Manuel Belgrano, Madre Sofía Bunge y Parroquial Nuestra Señora del Pilar; la Escuela Recuperadora; el Instituto IEDO; la Escuela Especial IDEA; la Escuela Waldorf; las Escuelas Primarias para Adultos 701 y 702, junto a docentes, directivos y familiares.

La promesa de Lealtad a la Bandera es el acto que prácticamente nadie olvida y por eso año tras año toma cada vez más importancia

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También acompañaron la ceremonia funcionarios municipales, autoridades educativas, integrantes del Consejo Escolar, Veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y representantes del Poder Legislativo, en una jornada que combinó historia, emoción y el orgullo de ver a una nueva generación comprometerse con los valores que representa la Bandera Argentina.