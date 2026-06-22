Morón

Morón: promociones y descuentos para alentar a la Selección

Durante el mes del Mundial, comercios de Morón, Castelar, Haedo y El Palomar ofrecen beneficios exclusivos para acompañar la pasión futbolera y fortalecer el consumo local.

Por Aldana Farinelli

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Comercios Mundial Morón

En el marco del Mundial, el Municipio de Morón impulsa una iniciativa junto a comercios locales para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de promociones y descuentos especiales mientras alientan a la Selección Argentina.

La propuesta reúne a locales gastronómicos, supermercados, bares, tiendas y otros emprendimientos de distintos puntos del distrito, con el objetivo de incentivar el consumo en los comercios de cercanía y acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Los establecimientos adheridos son los siguientes:

Morón

  • The Laundry Garage – Gral. Bartolomé Mitre 724.
  • Bocatto – Belgrano 376.
  • Supermercado Zeta – Brown 640.
  • Empanadas de 10 – Salta 310.
  • Teco Burger – French 665.
  • Mundo Líquido – Mendoza 190.
  • Apolonia – Buen Viaje 864.
  • El Desembarco – Belgrano 410.
  • Morón Plaza – República Oriental del Uruguay 186.
  • Delva – Nuestra Señora del Buen Viaje 792.
  • El Clásico – Nuestra Señora del Buen Viaje 887.
  • Prego – 9 de Julio 402.
  • Mundo Picada Club – Gral. Juan Álvarez de Arenales 431.
  • Don Osvaldo – Burgos 1077.
  • Crudos – Belgrano 409 / Salta 35.
  • Cuantas Cositas – Gral. J. M. Pueyrredón 597.

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Castelar

  • The Laundry House – Santa Rosa 1037.
  • Cotillón Sandra – Crisólogo Larralde 850.
  • Pompeya Pub Social – Nuestra Señora del Rosario de Pompeya 2413.
  • Prinston – Gral. Bartolomé Mitre 998.
  • Espacio Moom – Av. Rivadavia 17581.
  • Supermercado Zeta – Arias 2470.
  • Supermercado Zeta – Alem 1720.
  • Supermercado Zeta – Libertador 702.
  • Supermercado Zeta – Av. Rivadavia 20022.
  • Crudos – Arias 2295.
  • El Desembarco – Santa Rosa 1285.
  • Pizza Noi – Av. Rivadavia 19998.
  • LDD Ganadera – Av. E. Zeballos 2446.
  • Lyons Burger – Blas Parera 1894.
  • Chuecos Burger – William Morris 2881.

Haedo

  • Scumm Bar – Av. Presidente Perón 1598.
  • La Ginoteca de Haedo – Gobernador Valentín Vergara 402.
  • Chabar – Pasaje La Porteña 240.
  • La Gale de Haedo – Av. Rivadavia 16150.
  • Huellas de Vino – Emilio Castro 935.
  • Empanadas de 10 – Fasola 55.
  • Ímpetu – Av. Rivadavia 16086.
  • Cuantas Cositas – Primera Junta 569.
  • Sabores de Haedo – Primera Junta 569.

El Palomar

  • Fuego Haedo – Martina Céspedes 2160.
  • Rutas del Vino – Carlos Gardel 2402.
  • Atípico Burgers – Venecia 636.
  • Empanadas de 10 – Marconi 321.

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