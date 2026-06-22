Morón: promociones y descuentos para alentar a la Selección

En el marco del Mundial, el Municipio de Morón impulsa una iniciativa junto a comercios locales para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de promociones y descuentos especiales mientras alientan a la Selección Argentina.

La propuesta reúne a locales gastronómicos, supermercados, bares, tiendas y otros emprendimientos de distintos puntos del distrito, con el objetivo de incentivar el consumo en los comercios de cercanía y acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Los establecimientos adheridos son los siguientes:

Morón

The Laundry Garage – Gral. Bartolomé Mitre 724.

Bocatto – Belgrano 376.

Supermercado Zeta – Brown 640.

Empanadas de 10 – Salta 310.

Teco Burger – French 665.

Mundo Líquido – Mendoza 190.

Apolonia – Buen Viaje 864.

El Desembarco – Belgrano 410.

Morón Plaza – República Oriental del Uruguay 186.

Delva – Nuestra Señora del Buen Viaje 792.

El Clásico – Nuestra Señora del Buen Viaje 887.

Prego – 9 de Julio 402.

Mundo Picada Club – Gral. Juan Álvarez de Arenales 431.

Don Osvaldo – Burgos 1077.

Crudos – Belgrano 409 / Salta 35.

Cuantas Cositas – Gral. J. M. Pueyrredón 597.

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Castelar

The Laundry House – Santa Rosa 1037.

Cotillón Sandra – Crisólogo Larralde 850.

Pompeya Pub Social – Nuestra Señora del Rosario de Pompeya 2413.

Prinston – Gral. Bartolomé Mitre 998.

Espacio Moom – Av. Rivadavia 17581.

Supermercado Zeta – Arias 2470.

Supermercado Zeta – Alem 1720.

Supermercado Zeta – Libertador 702.

Supermercado Zeta – Av. Rivadavia 20022.

Crudos – Arias 2295.

El Desembarco – Santa Rosa 1285.

Pizza Noi – Av. Rivadavia 19998.

LDD Ganadera – Av. E. Zeballos 2446.

Lyons Burger – Blas Parera 1894.

Chuecos Burger – William Morris 2881.

Haedo

Scumm Bar – Av. Presidente Perón 1598.

La Ginoteca de Haedo – Gobernador Valentín Vergara 402.

Chabar – Pasaje La Porteña 240.

La Gale de Haedo – Av. Rivadavia 16150.

Huellas de Vino – Emilio Castro 935.

Empanadas de 10 – Fasola 55.

Ímpetu – Av. Rivadavia 16086.

Cuantas Cositas – Primera Junta 569.

Sabores de Haedo – Primera Junta 569.

El Palomar

Fuego Haedo – Martina Céspedes 2160.

Rutas del Vino – Carlos Gardel 2402.

Atípico Burgers – Venecia 636.

Empanadas de 10 – Marconi 321.



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