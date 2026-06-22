Morón: promociones y descuentos para alentar a la Selección

En el marco del Mundial, el Municipio de Morón impulsa una iniciativa junto a comercios locales para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de promociones y descuentos especiales mientras alientan a la Selección Argentina.
La propuesta reúne a locales gastronómicos, supermercados, bares, tiendas y otros emprendimientos de distintos puntos del distrito, con el objetivo de incentivar el consumo en los comercios de cercanía y acompañar uno de los eventos deportivos más importantes del año.
Los establecimientos adheridos son los siguientes:
Morón
- The Laundry Garage – Gral. Bartolomé Mitre 724.
- Bocatto – Belgrano 376.
- Supermercado Zeta – Brown 640.
- Empanadas de 10 – Salta 310.
- Teco Burger – French 665.
- Mundo Líquido – Mendoza 190.
- Apolonia – Buen Viaje 864.
- El Desembarco – Belgrano 410.
- Morón Plaza – República Oriental del Uruguay 186.
- Delva – Nuestra Señora del Buen Viaje 792.
- El Clásico – Nuestra Señora del Buen Viaje 887.
- Prego – 9 de Julio 402.
- Mundo Picada Club – Gral. Juan Álvarez de Arenales 431.
- Don Osvaldo – Burgos 1077.
- Crudos – Belgrano 409 / Salta 35.
- Cuantas Cositas – Gral. J. M. Pueyrredón 597.
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Castelar
- The Laundry House – Santa Rosa 1037.
- Cotillón Sandra – Crisólogo Larralde 850.
- Pompeya Pub Social – Nuestra Señora del Rosario de Pompeya 2413.
- Prinston – Gral. Bartolomé Mitre 998.
- Espacio Moom – Av. Rivadavia 17581.
- Supermercado Zeta – Arias 2470.
- Supermercado Zeta – Alem 1720.
- Supermercado Zeta – Libertador 702.
- Supermercado Zeta – Av. Rivadavia 20022.
- Crudos – Arias 2295.
- El Desembarco – Santa Rosa 1285.
- Pizza Noi – Av. Rivadavia 19998.
- LDD Ganadera – Av. E. Zeballos 2446.
- Lyons Burger – Blas Parera 1894.
- Chuecos Burger – William Morris 2881.
Haedo
- Scumm Bar – Av. Presidente Perón 1598.
- La Ginoteca de Haedo – Gobernador Valentín Vergara 402.
- Chabar – Pasaje La Porteña 240.
- La Gale de Haedo – Av. Rivadavia 16150.
- Huellas de Vino – Emilio Castro 935.
- Empanadas de 10 – Fasola 55.
- Ímpetu – Av. Rivadavia 16086.
- Cuantas Cositas – Primera Junta 569.
- Sabores de Haedo – Primera Junta 569.
El Palomar
- Fuego Haedo – Martina Céspedes 2160.
- Rutas del Vino – Carlos Gardel 2402.
- Atípico Burgers – Venecia 636.
- Empanadas de 10 – Marconi 321.
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