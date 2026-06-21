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Atrapan a prófugo acusado por el crimen del policía retirado Ramón Arias en Castelar

La DDI Morón detuvo en Rafael Castillo a un hombre que estaba prófugo y acusado de participar en el crimen del policía retirado Ramón Arias, asesinado durante un robo en Castelar. La investigación continúa para dar con otros implicados.

Por Andres Llinares

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Operativo de la DDI Morón para atrapar a uno de los criminales que mató al policía retirado Ramón Arias en Castelar
Operativo de la DDI Morón para atrapar a uno de los criminales que mató al policía retirado Ramón Arias en Castelar

Personal de la DDI Morón detuvo en las últimas horas a uno de los sospechosos que permanecía prófugo en la causa por el crimen de Ramón Aureliano Arias, el policía federal retirado que fue baleado durante un intento de robo en Castelar.

La captura se concretó en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, luego de diversas tareas de inteligencia realizadas por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones. El acusado quedó a disposición de la Justicia y será indagado por su presunta participación en el homicidio.

El hecho ocurrió el pasado 27 de junio, cuando Arias, de 69 años, descendía de su automóvil junto a su esposa en la calle Pedro Ferré al 4300. En esas circunstancias, fue interceptado por dos motochorros que intentaron asaltarlo y le dispararon al menos en dos oportunidades.

Ramón Arias fue atacado mientras bajaba de su auto junto a su pareja
Ramón Arias fue atacado mientras bajaba de su auto junto a su pareja

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La víctima recibió impactos de bala en el tórax y en uno de sus brazos. Tras el ataque, los delincuentes escaparon sin concretar el robo. Un vecino asistió al ex agente y lo trasladó de urgencia al Hospital René Favaloro.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Morón, que logró identificar a los presuntos responsables del ataque. Con la detención concretada en Rafael Castillo, los investigadores avanzan en el esclarecimiento del caso y continúan las actuaciones para determinar la participación del resto de los involucrados.

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