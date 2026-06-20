Deportivo Morón visita a Ferro en Caballito por una nueva fecha de la Primera Nacional (Incluye el Historial)

Deportivo Morón visitará este domingo 21 de junio de 2026 a Ferro Carril Oeste en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, por una nueva jornada de la Primera Nacional 2026.

El encuentro se disputará desde las 15.30 horas y enfrentará a dos equipos que llegan en alza tras conseguir victorias en la fecha anterior.

El conjunto dirigido por Walter Otta viene de derrotar por 2 a 1 a Ciudad de Bolívar, resultado que le permitió alcanzar los 34 puntos y mantenerse en los puestos de protagonismo de la categoría.

Con el triunfo 2 a 1 frente a Ciudad de Bolívar, Walter Otta ganó la punta con 34 puntos y se mantiene en los puestos de protagonismo de la categoría.

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Por su parte, Ferro llega luego de imponerse por 2 a 1 ante Acassuso y suma 31 unidades en la tabla de posiciones.

Hora y dónde ver Ferro vs. Deportivo Morón

El partido se jugará este domingo desde las 15.30 horas en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Historial de encuentros entre Deportivo Morón y Ferrocarril Oeste – Infografía de FX 5G exclusiva para Diario Anticipos

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Los convocados de Deportivo Morón

Walter Otta definió la lista de futbolistas convocados para visitar a Ferro.

Arqueros: Díaz, Salvá.

Defensores: Cardozo, Contreras, Livera, Salvareschi, Vaquero, Vázquez.

Mediocampistas: Bittolo, Burruchaga, G. González, M. González, Kubiszyn, Olivares, T. Ramírez.

Delanteros: Benítez, Berterame, Esquivel, Fagundez, Toloza, Zappacosta.

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Datos del partido

Partido: Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón

Competencia: Primera Nacional 2026

Hora: 15.30

Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverry

Fecha: Domingo 21 de junio

Deportivo Morón buscará sumar fuera de casa para seguir prendido en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

El equipo de Walter Otta atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. La victoria por 2 a 1 frente a Ciudad de Bolívar le permitió alcanzar los 34 puntos y consolidarse en la zona alta de la tabla, manteniéndose en la discusión por los puestos de privilegio.

Uno de los aspectos más destacados del Gallo en las últimas fechas ha sido su capacidad para obtener resultados incluso en partidos cerrados. El conjunto de Morón mostró solidez defensiva y una importante cuota de eficacia en ataque, características que le permitieron sostener una campaña regular.

Además, el cuerpo técnico ha logrado encontrar una base estable en el equipo titular, con futbolistas que vienen manteniendo un buen nivel individual y colectivo. La continuidad en la formación ha sido una de las claves para sostener el rendimiento a lo largo del torneo.

La visita a Caballito representará una prueba de exigencia para Morón, ya que enfrente tendrá a un rival directo que también pelea en los puestos de arriba. Un resultado positivo no solo le permitiría seguir sumando, sino también marcar territorio ante uno de los equipos más competitivos de la categoría.

Con varias fechas por delante y una tabla muy ajustada, cada punto comienza a tener un valor especial. Por eso, el Gallo intentará aprovechar su buen presente para regresar de Caballito con un resultado que fortalezca sus aspiraciones de pelear por el ascenso.

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