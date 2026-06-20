Sabbatella: “El compromiso debe ser que Cristina esté libre y sea candidata”

Al cumplirse un año de la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex intendente de Morón y presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, volvió a cuestionar el fallo judicial de la llamada «Causa Vialidad» durante la participación del banderazo que se realizó este sábado en Parque Lezama en apoyo a la ex mandataria.

Martín Sabbatella sostuvo que “no puede construirse un proyecto popular aceptando esta injusticia. El compromiso debe ser que esté libre y sea candidata para representar, con toda su fuerza, los intereses del pueblo argentino”.

Acá te dejamos lo que ocurrió luego del banderazo en Parque Lezama. Una multitud marchó hacia San José 1111 para saludar a la ex Presidenta ✅​✅​✅​👇​:

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Críticas al fallo judicial

El dirigente de Nuevo Encuentro consideró que la condena contra la ex presidenta responde a una decisión política impulsada por sectores de poder.

“Está claro que de manera burda el poder económico a través del partido judicial logró proscribir a Cristina. Se trata de un fallo político, una condena que es un verdadero disparate jurídico que se basó en supuestas irregularidades declaradas por funcionarios de tercera línea que fueron extorsionados”, expresó.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que: A) Se trató de una persecución política y judicial (lawfare) destinada a impedir su participación electoral; B) No existieron pruebas directas que la vinculen con maniobras fraudulentas; C) Las obras fueron aprobadas por organismos competentes y por el Congreso a través de los presupuestos nacionales.

Por eso, cuando dirigentes como Martín Sabbatella hablan de «proscripción» o de «fallo político», se refieren a que consideran que la condena tuvo como objetivo impedir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

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“Un ataque directo a la democracia”

En ese marco, Sabbatella consideró que “esa decisión arbitraria le quitó a millones de compatriotas a lo largo y a lo ancho de la Argentina la posibilidad de volver a elegirla. El principal objetivo fue impedir que represente nuevamente los intereses de las mayorías”.

Además, agregó: “La proscripción de Cristina es un ataque directo a la democracia y nadie puede permanecer indiferente a eso”.

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Cuestionamientos al Poder Judicial

El tres veces intendente de Morón, también vinculó la condena con una estrategia de persecución política.

“No pudieron callarla ni doblegarla con la violencia, por eso recurrieron a la prisión y a la inhabilitación como herramientas de persecución política. El partido judicial actuó para garantizar los privilegios del poder económico. Lo que no lograron con las balas intentan consolidarlo con una condena injusta”, manifestó.

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La convocatoria en Parque Lezama

Respecto al contexto nacional, Sabbatella sostuvo que “mientras nuestro país atraviesa un proceso de destrucción y de profundización de la crueldad, la libertad de Cristina se vuelve una demanda urgente porque es símbolo de un proyecto político que transformó la vida de millones de argentinos”.

Asimismo, afirmó que “su liderazgo sigue siendo una esperanza para quienes sueñan con una Patria más justa. Cristina sigue ocupando una centralidad indiscutible y su mirada es fundamental para construir futuro, por eso su libertad es una causa colectiva”.

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“Una causa colectiva”

Para finalizar, el presidente de Nuevo Encuentro remarcó que “exigir la libertad de Cristina no es solamente una consigna política, sino un deber ético de todo el campo nacional y popular. No habrá una Argentina verdaderamente justa, libre y soberana con Cristina presa y proscripta”.

Del acto de hoy participaron el diputado Máximo Kirchner y los intendentes estuvieron Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Gustavo Ménendez (Merlo) Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján), además de la diputada provincial Mayra Mendoza. También el senador Jorge Capitanich y el diputado Juan Grabois, además de Guillermo Moreno.

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Sabbatella en el banderazo por Cristina

A su vez, hoy, Día de la Bandera, Martín Sabbbatella, en Parque Lezama se pronunció una vez más por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó su condena judicial.

La convocatoria reunió a miles de personas provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país bajo la consigna “Por Argentina. Por Cristina” y el hashtag #CristinaLibre. Tras el acto, una importante columna de manifestantes se dirigió hacia San José 1111 para expresar su apoyo a la ex mandataria y reiterar el pedido por su libertad (video que figura en esta nota).

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“Queremos a Cristina libre y candidata”

Durante la jornada, Sabbatella le dijo a Diario Anticipos: “hoy somos miles acá reunidos que queremos a Cristina libre y candidata”. Además, agregó que “lo que vivimos en Parque Lezama es una demostración de amor contundente” y consideró que la movilización evidenció que “hay una parte muy importante de nuestra Patria que no está dispuesta a aceptar que le quiten el derecho a elegir”.

En ese sentido, agregó: “Acá hay un pueblo que quiere poder votar a Cristina”.

Críticas a la condena judicial

El ex intendente de Morón cuestionó la situación judicial de la ex presidenta y aseguró que “la Democracia tiene una profunda herida con Cristina presa y proscripta, condenada injustamente por el partido judicial que busca sacarla de la cancha por orden de los grupos económicos concentrados”.

Asimismo, expresó que “Cristina está presa como venganza histórica de lo que se animó a hacer, porque no la pudieron domesticar ni arrodillar ante el poder, porque amplió derechos y porque junto con Néstor le dio al pueblo los doce años y medio de mayor felicidad de los últimos largos años”.

Según Sabbatella, la situación judicial de la ex mandataria también responde a su vigencia política. “También está presa porque le temen a su rol en el presente, porque es la líder más importante que tiene el peronismo y el campo popular en la Argentina”, señaló.

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“Le tienen pánico a Cristina iluminando el futuro”

El dirigente sostuvo además que la persecución judicial tiene un objetivo político de cara al futuro y afirmó: “Le tienen pánico a Cristina iluminando el futuro. Saben que con Cristina libre y candidata no podrían estar llevando adelante el saqueo cruel y voraz que están haciendo ahora”.

Finalmente, concluyó: “Es clarísimo que esta tarde se manifestó el amor del Pueblo frente al odio de las élites que la proscriben para seguir sosteniendo sus privilegios”.

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