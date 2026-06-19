La Provincia avanza con la ampliación de la Autopista Buenos Aires–La Plata

La Provincia de Buenos Aires continúa con las obras para sumar un cuarto carril en la Autopista Buenos Aires–La Plata, una intervención clave que busca mejorar la circulación, reducir los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial para miles de conductores que utilizan diariamente este corredor.

Los trabajos, impulsados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de AUBASA, se desarrollan en el tramo que une el Acceso Sudeste con el peaje de Hudson, en sentido hacia La Plata. La obra abarca cerca de 20 kilómetros y beneficiará de manera directa a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, destacó la importancia de la obra y aseguró que permitirá mejorar la circulación en una de las autopistas más transitadas del país. También remarcó que los trabajos se financian con recursos propios de AUBASA, producto de una gestión que, según afirmó, busca transformar esos recursos en mejoras concretas para los usuarios.

Actualmente, la intervención se ejecuta en dos frentes simultáneos. El primero, entre los kilómetros 11,5 y 20, registra un avance del 70%. Allí se trabaja en la construcción del cuarto carril a la altura de Nuevo Quilmes, la instalación de infraestructura para fibra óptica y la repavimentación nocturna de los carriles existentes para minimizar el impacto en el tránsito.

El segundo tramo, que se extiende desde el kilómetro 20 hasta el peaje de Hudson, presenta un avance del 50%. En ese sector se llevan adelante tareas de construcción de muros de contención, reparación de calzada y repavimentación durante horarios nocturnos.

En paralelo, ya se encuentra en evaluación la licitación para construir un cuarto carril en sentido contrario, hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitirá completar cuatro carriles por mano en todo el recorrido intervenido.

Katopodis aseguró que el Gobierno provincial trabaja junto al gobernador Axel Kicillof para mantener y mejorar la infraestructura vial bonaerense, al considerar que una red de caminos en buenas condiciones es fundamental para el desarrollo económico y productivo.

La ampliación de la autopista tendrá un impacto directo en la movilidad de los más de 200.000 vehículos que circulan diariamente por esta vía, principal conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital provincial.

Un plan de obras para toda la red vial bonaerense

La construcción del cuarto carril forma parte del Plan de Obras 2024-2027 de AUBASA, que contempla 25 proyectos en rutas, autopistas y autovías de la provincia, con una inversión estimada de más de $354.000 millones.

Entre las principales intervenciones en marcha se destacan las repavimentaciones en distintos tramos de la Autovía 2, mejoras sobre la Ruta Provincial 11, obras en la Ruta Provincial 63 y el nuevo acceso a City Bell. También fueron finalizadas obras estratégicas como la conexión con la avenida 520 en La Plata y trabajos de renovación en la Autopista Buenos Aires–La Plata.

AUBASA, empresa estatal dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, administra actualmente más de 1.090 kilómetros de rutas y autopistas en territorio bonaerense. Entre sus principales corredores se encuentran la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico y, desde 2025, la Ruta Provincial 6, una vía estratégica que conecta La Plata con Zárate y funciona como uno de los principales anillos de circulación del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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