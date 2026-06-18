La Iglesia cuestionó un proyecto de Milei sobre la propiedad privada y alertó por la venta de tierras a extranjeros

La Conferencia Episcopal Argentina expresó su «profunda preocupación» por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el presidente Javier Milei. Los obispos advirtieron que la iniciativa podría debilitar las herramientas del Estado para planificar el uso del territorio y proteger el interés comunitario.

A través de una carta difundida públicamente, la Iglesia sostuvo que la propuesta limita la capacidad de los distintos niveles del Estado para intervenir en cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial, las obras públicas y la protección de sectores vulnerables frente a intereses privados.

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Preocupación por la soberanía territorial

Uno de los puntos más cuestionados por la Conferencia Episcopal Argentina es la eliminación de restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, especialmente aquellas vinculadas a recursos estratégicos como reservas de agua y otros bienes naturales.

Según los obispos, la iniciativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse».

La entidad religiosa consideró que la reforma podría favorecer intereses económicos por encima de las necesidades de las comunidades locales y advirtió sobre las consecuencias que esto tendría para las futuras generaciones.

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Críticas al uso de terrenos afectados por incendios

Otro aspecto que generó rechazo es la posibilidad de habilitar el uso inmediato de terrenos afectados por incendios. Para la Iglesia, esta disposición resulta alarmante porque podría incentivar prácticas especulativas sobre áreas de valor ambiental.

Los obispos señalaron que la protección de los recursos naturales debe mantenerse como una prioridad y que las modificaciones propuestas requieren un debate amplio y profundo.

El rol de las comunidades rurales e indígenas

En el documento, la Conferencia Episcopal Argentina también puso el foco en el impacto que la iniciativa podría tener sobre comunidades rurales, campesinas e indígenas.

«Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro», señalaron.

La Iglesia remarcó que la propiedad de la tierra no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica, sino también como un elemento central para la vida comunitaria y el desarrollo de los pueblos.

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Un llamado al debate parlamentario

Finalmente, la Conferencia Episcopal Argentina pidió a los legisladores y a quienes participen de la discusión parlamentaria que prioricen el bien común por encima de los intereses particulares.

«Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad», concluye el texto.

El pronunciamiento representa una de las críticas más contundentes de la Iglesia hacia una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei y anticipa un debate que promete generar controversia en el ámbito político y social.

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